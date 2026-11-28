به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵، به همراه سید ابوالحسن حسینی فرماندار و غلامرضا فرخی معاون صنایع‌دستی و نماینده تام‌الاختیار مدیرکل در جنوب استان، از مجتمع گردشگری در دست احداث شهرستان فاریاب بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اقدامات اجرایی و روند تکمیل این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران با پایش بخش‌های مختلف طرح، میزان پیشرفت فیزیکی و روند اجرای عملیات را ارزیابی کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان و فرماندار فاریاب در این بازدید، با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان، نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در ایجاد ظرفیت‌های جدید گردشگری و رونق اقتصادی منطقه ضروری دانستند.

حاضران همچنین بر ضرورت پیگیری روند اجرای پروژه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری فاریاب تاکید کردند.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، از الزامات بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان فاریاب به شمار می‌رود، ظرفیتی که می‌تواند با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت جایگاه گردشگری منطقه را فراهم کند.

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