سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهانه سفر اخیر خود به ازبکستان در روزنامه ایران نوشت: آنچه به مناسبات بین‌المللی عمق تاریخی، پایداری اجتماعی و افق راهبردی می‌بخشد، لایه‌های انباشته‌ای از حافظه مشترک، پیوندهای فرهنگی و سرمایه‌های تمدنی است که در طول قرن‌ها شکل گرفته و در فراز و فرود تحولات سیاسی استمرار یافته‌اند. از این منظر، سفر به جمهوری ازبکستان و حضور در اجلاس بین‌المللی گردشگری پایدار و تاب‌آور در تاشکند، فرصتی برای تامل در ظرفیت‌های مغفول همگرایی منطقه‌ای و بازاندیشی در مبانی روابط ایران با حوزه تمدنی آسیای مرکزی بود.

ایران و ازبکستان را نباید فقط دو واحد سیاسی در جغرافیای معاصر جهان دانست. این دو کشور در امتداد یک حوزه تمدنی قرار دارند که در آن، زبان و ادب فارسی، معماری، هنرهای سنتی، اندیشه فلسفی، عرفان، دانش و سنت‌های علمی، طی سده‌های متمادی در شکل‌دهی به هویت فرهنگی ملت‌ها نقش داشته‌اند. بخارا، سمرقند و خیوه، بخشی از حافظه تاریخی مشترک ما و حامل شواهدی زنده از پیوستگی فرهنگی در گستره تمدن ایرانی ـ اسلامی‌اند.

بازدید از بخارا، با آن معماری باشکوه، مجموعه‌های تاریخی و نشانه‌های آشکار پیوندهای فرهنگی با ایران، بار دیگر این حقیقت را در برابر دیدگانم قرار داد که مرزهای سیاسی معاصر، لزوما با مرزهای تاریخی فرهنگ و تمدن انطباق ندارند. آنچه در بخارا مشاهده می‌شود، بخشی از میراث مشترک بشری است که در آن، تجربه تاریخی ملت‌های منطقه به یکدیگر پیوند خورده است. این واقعیت، مسئولیتی مشترک برای حفاظت، معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

با این حال، در ارزیابی چهار دهه مناسبات ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، باید با نگاهی انتقادی به یک کاستی راهبردی نیز توجه کنیم. پس از استقلال این کشورها، بخش مهمی از ظرفیت سیاست منطقه‌ای ما در چارچوب تعاملات سیاسی و اقتصادی تعریف شد و در مواردی، مسائل اختلافی و ملاحظات بین‌الدولی بر فرصت‌های کم‌نظیر همکاری فرهنگی سایه انداخت. به اعتقاد من، یکی از حلقه‌های مفقوده در معماری روابط منطقه‌ای، فقدان تمرکز متناسب بر دیپلماسی‌فرهنگی و ارتباطات میان ملت‌ها بوده است.

دیپلماسی فرهنگی، یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی در روابط بین‌الملل است. مزیت راهبردی آن در سه ویژگی نهفته است: نخست، پایداری و استمرار، زیرا پیوندهای فرهنگی برخلاف بسیاری از مناسبات سیاسی، با تغییر دولت‌ها و تحولات مقطعی از میان نمی‌روند، دوم، اشتراک‌محوری، زیرا به جای بازتولید مرزبندی‌ها و اختلافات، بر نقاط اتصال ملت‌ها تاکید می‌کنند و سوم، هویت‌ساز بودن، زیرا شناخت متقابل، احساس تعلق به میراث‌مشترک و زمینه همگرایی اجتماعی را تقویت می‌کنند. از این منظر، دیپلماسی فرهنگی نه رقیب دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، بلکه بستر تکمیل و تعمیق آن‌هاست.

در این میان، گردشگری جایگاهی ممتاز دارد. گردشگری را نباید فقط صنعتی برای جابه‌جایی مسافر، ایجاد اشتغال یا کسب درآمد ارزی تلقی کرد. این صنعت، در سطحی عمیق‌تر، سازوکاری برای ارتباط میان جوامع، انتقال تجربه‌های فرهنگی، کاهش فاصله‌های ذهنی و بازسازی اعتماد میان ملت‌هاست. هر گردشگر، حامل تجربه‌ای از جامعه مبدا و راوی تجربه‌ای از جامعه میزبان است. به همین دلیل، گردشگری می‌تواند به یکی از موثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی و عاملی برای تقویت صلح و تفاهم منطقه‌ای تبدیل شود.

در گفت‌وگوهای خود با مقام‌های گردشگری ازبکستان و تاجیکستان، بر ضرورت عبور از تفاهم‌های کلی و حرکت به سوی همکاری‌های اجرایی و قابل‌اندازه‌گیری تاکید کردیم. اتصال آژانس‌های گردشگری، طراحی بسته‌های مشترک سفر، افزایش پروازهای مستقیم، تعیین اهداف کمی برای مبادلات گردشگری و معرفی متقابل ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی، از جمله محورهای این مذاکرات بود. همچنین توافق شد زمینه حضور متقابل ۲۰ چهره رسانه‌ای و تاثیرگذار از هر کشور برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی دو جامعه فراهم شود. این ابتکار می‌تواند به الگویی برای توسعه ارتباطات مردمی و تقویت شناخت متقابل تبدیل شود.

یکی از ظرفیت‌های مهم پیش‌رو، بازآفرینی مسیرهای تاریخی در قالب شبکه‌های نوین گردشگری است. اتصال مقاصدی همچون سمرقند، بخارا، مرو، سرخس و مشهد، با بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک کریدور گردشگری تمدنی در امتداد جاده تاریخی ابریشم را فراهم آورد. چنین ابتکاری، بازتعریف یک جغرافیای تاریخی در قالب مناسبات اقتصادی و فرهنگی معاصر است. در کنار آن، گردشگری سلامت، زیارت، گردشگری تاریخی و فرهنگی و همکاری میان استان‌ها، ظرفیت‌هایی هستند که با برنامه‌ریزی مشترک می‌توانند به پیشران‌های توسعه روابط تبدیل شوند.

در حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی نیز افق همکاری‌ها بسیار گسترده است. تبادل هنرمندان، آموزش مهارت‌های هنرهای سنتی، همکاری در حفاظت و مرمت آثار تاریخی، انتقال دانش تخصصی و توسعه ارتباط میان مراکز علمی و پژوهشی دو کشور، از جمله موضوعاتی بود که در دیدار با مقام‌های فرهنگی و مسئولان صنایع‌خلاق ازبکستان پیگیری شد. اعتقاد دارم میراث‌فرهنگی زمانی به سرمایه‌ای راهبردی تبدیل می‌شود که در قالب دانش، آموزش، اقتصاد خلاق و تعاملات بین‌نسلی در حیات اجتماعی ملت‌ها جریان پیدا کند.

تجربه حضور در اجلاس تاشکند و گفت‌وگو با مقام‌های کشورهای منطقه و دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، همچنین فرصتی برای تبیین تجربه ایران در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، استمرار سرمایه‌گذاری و تقویت تاب‌آوری این صنعت در شرایط دشوار بین‌المللی بود. تجربه ایران نشان می‌دهد که پایداری گردشگری، مستلزم تنوع‌بخشی به بازارها، تقویت ظرفیت‌های داخلی، توزیع متوازن گردشگران در پهنه سرزمینی و بهره‌گیری از توان جوامع محلی است. این تجربه‌ها می‌توانند زمینه‌ای برای همکاری‌های علمی و سیاستی میان کشورهای منطقه باشند.

امروز منطقه ما بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی از همکاری نیاز دارد که بر اعتماد، منافع متقابل و شناخت مشترک استوار باشند. تحقق چنین الگویی مستلزم آن است که دولت‌ها، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، بخش‌خصوصی، رسانه‌ها و جوامع محلی در یک چارچوب هماهنگ مشارکت کنند. اراده سیاسی باید به برنامه عملیاتی، تفاهم‌نامه‌ها باید به سازوکار اجرایی و ظرفیت‌های تاریخی باید به دستاوردهای ملموس اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند.

آینده روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی را نباید با شاخص‌های متعارف سیاسی و اقتصادی سنجید. عمق شناخت ملت‌ها از یکدیگر، میزان تعاملات فرهنگی، استمرار همکاری‌های علمی و توانایی تبدیل میراث مشترک به فرصت‌های توسعه، شاخص‌های مهم‌تری برای سنجش کیفیت همگرایی منطقه‌ای هستند.

زمان آن فرا رسیده است که از مفهوم همسایگی جغرافیایی به افق همگرایی تمدنی عبور کنیم. ما وارثان یک میراث مشترک هستیم و در قبال آینده آن مسئولیتی مشترک داریم. دیپلماسی فرهنگی می‌تواند این میراث را از حافظه تاریخی به سرمایه راهبردی، از اشتراکات تمدنی به همکاری‌های نهادی و از شناخت متقابل به اعتماد پایدار تبدیل کند. آینده منطقه در کشف ظرفیت‌های مشترک و ساختن افق‌های همکاری رقم خواهد خورد.

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