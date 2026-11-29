به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌شناس، روز شنبه ٧ آذر ۱۴۰۵ در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار آسیب‌دیده رشت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تشریح اهمیت جایگاه تاریخی و هویتی این مجموعه اظهار کرد: بازار رشت صرفاً یک کانون فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست، بلکه بخشی از میراث تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر با قدمتی چندصدساله است و بازسازی آن باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و کارکردهای این مجموعه دنبال شود.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی همه دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیر در فرایند بازسازی بازار رشت گفت: مجموعه‌هایی از جمله میراث‌فرهنگی، آب، برق، گاز، مخابرات و بیمه با وجود برخی محدودیت‌ها، همکاری قابل‌توجهی در رفع موانع و تسهیل روند بازسازی داشته‌اند که این همراهی بیانگر ضرورت هم‌افزایی نهادی در مدیریت بحران و احیای فضاهای تاریخی و اقتصادی شهر است.

او همچنین با اشاره به برگزاری جلسات منظم هفتگی برای بررسی روند بازسازی بازار افزود: نشست پیش‌رو تقریباً آخرین جلسه از سلسله جلسات هفتگی است، اما این موضوع به معنای پایان پیگیری مطالبات بازاریان نیست و مجموعه مدیریت استان همچنان مسائل و مشکلات احتمالی کسبه را دنبال خواهد کرد.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تبدیل تجربه آتش‌سوزی بازار رشت به فرصتی برای ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث مشابه تصریح کرد: همان‌گونه که در حوزه دریانوردی، پس از وقوع حوادث، ابعاد مختلف آن بررسی و نتایج حاصل در قالب مقررات و استانداردهای بین‌المللی ثبت می‌شود، حوادث رخ‌داده در بازارهای تاریخی نیز باید به‌صورت کارشناسی ارزیابی شود تا زمینه اصلاح رویه‌ها، ارتقای ایمنی و کاهش آسیب‌پذیری در آینده فراهم شود.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: بررسی فنی و کارشناسی این حادثه و بهره‌گیری از نتایج آن می‌تواند در تدوین راهکارهای پیشگیرانه برای حفاظت از بازارهای تاریخی و سایر بافت‌های ارزشمند شهری مؤثر باشد؛ موضوعی که در کنار بازسازی کالبدی، از الزامات مدیریت پایدار میراث تاریخی و اقتصادی شهرها محسوب می‌شود.

مقام عالی دولت در استان گیلان، ضمن قدردانی از صبوری و همراهی بازاریان در ماه‌های پس از حادثه آتش‌سوزی ابراز کرد: بازاریان رشت در این مدت با وجود دشواری‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از توقف یا محدودیت فعالیت، همراهی قابل‌توجهی داشته‌اند و مدیریت استان نیز از نخستین روزهای وقوع حادثه، پیگیری مسائل و حمایت از آنان را در دستور کار قرار داده است و همچنان مشکلات احتمالی کسبه را دنبال خواهد کرد.

حق‌شناس با اشاره به برآورد پرداخت حدود یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع بیمه‌ای اعلام کرد: امیدواریم این منابع در همین هفته پرداخت شود تا به تسریع روند تکمیل و بازسازی بازار رشت کمک کند.

استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و تداوم تلاش‌ها، بازار رشت پیش از فرارسیدن نخستین سالگرد حادثه آتش‌سوزی، به شرایط عادی بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت اقتصادی خود را پررونق از سر بگیرند.

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