به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد رستگاری شنبه هفتم آذرماه در نشست خبری هفتمین جشنواره ملی قورمه، غذاهای سنتی و نان مهریز که در باغ تاریخی خوشنویس این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ثبت ملی ۱۱ رویداد گردشگری در استان یزد اظهار کرد: امیدواریم روند ثبت ملی رویدادهای گردشگری استان همچنان تداوم داشته باشد.

‌او جشنواره قورمه و نان مهریز را الگویی برای سایر رویدادهای گردشگری استان دانست و افزود: روند رو به رشد و برگزاری حرفه‌ای این رویداد، نشان‌دهنده تلاش و همت مسئولان شهرستان در مسیر توسعه پایدار گردشگری است.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با تأکید بر اینکه موفقیت رویدادهای گردشگری تنها به حضور گسترده بازدیدکنندگان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: معرفی شایسته هویت و اصالت مناطق باید از مهم‌ترین اهداف این رویدادها باشد و جشنواره قورمه مهریز توانسته است در این مسیر گام‌های مؤثری بردارد و جایگاه این شهر را از یک شهر عبوری به مقصدی برای گردشگران ارتقا دهد.

رستگاری همچنین به نقش این جشنواره در معرفی و حفاظت از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی مهریز اشاره کرد و گفت: توجه به اقتصاد جامعه محلی از دیگر مؤلفه‌های مهم گردشگری پایدار است که در این رویداد به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که فعالان محلی از جمله میزبانان، مراکز اقامتی و پذیرایی از حضور گردشگران منتفع می‌شوند.

مصطفی عباسی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد نیز با اشاره به ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره قورمه مهریز در سال‌های اخیر، از تعامل و هم‌افزایی مسئولان شهرستان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

او افزود: دفتر امور شهری استانداری علاوه بر نظارت و پشتیبانی از شهرداری‌های استان، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و هنری و رویدادهای گردشگری را نیز دنبال می‌کند.

عباسی با بیان اینکه جشنواره‌های استان علاوه بر تحقق اهداف تخصصی خود، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اصیل شهرستان‌ها هستند، اظهار کرد: در چارچوب برنامه «یزد پایدار»، رونق گردشگری و معرفی داشته‌های شهرهای مختلف، به‌ویژه ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، مورد توجه قرار دارد.

حسین عسگرزاده، فرماندار مهریز نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری این شهرستان، از تشکیل شورای راهبردی باغ جهانی پهلوانپور خبر داد و گفت: جشنواره‌ای موفق است که بتواند اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد؛ از این رو تلاش شده است در وهله نخست از تولیدکنندگان قورمه شهرستان برای حضور و عرضه محصولات استفاده شود.

او با بیان اینکه بسیاری از اقشار جامعه محلی و حتی بخش قابل‌توجهی از رستوران‌های شهرستان از برگزاری این جشنواره منتفع می‌شوند، افزود: نظارت ویژه بر رعایت موازین بهداشتی در رستوران‌ها و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب جشنواره در دستور کار قرار گرفته است.

حمیدرضا زارع بیدکی، شهردار مهریز نیز ابراز امیدواری کرد این جشنواره به یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان و نمادی از اصالت و فرهنگ مردم این دیار تبدیل شود.

او از فضاسازی شهری برای میزبانی بهتر از گردشگران و بازدیدکنندگان خبر داد و با اشاره به ارائه غذای گرم در این رویداد، رعایت نکات بهداشتی و نظارت بر قیمت‌ها را از اولویت‌های برگزاری جشنواره برشمرد.

سید کاظم کمالیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز نیز برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در کنار جشنواره را از سیاست‌های فرهنگی شهرستان در سال‌های اخیر دانست و گفت: امسال نیز برنامه‌های متنوعی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی بیشتر ظرفیت‌های شهرستان به مهمانان و بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است.

او از اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دهم و یازدهم آذرماه، در چهار بخش و با حضور اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان خبر داد.

حجت احمدی، مجری هفتمین جشنواره ملی قورمه، غذاهای سنتی و نان مهریز نیز با اشاره به تعامل و هم‌افزایی مسئولان استانی و شهرستانی برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: در این دوره ۱۳۰ غرفه شامل غرفه‌های پخت و عرضه قورمه و نان و غرفه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف برپا خواهد شد.

او قیمت مصوب هر کیلوگرم قورمه ریش‌ریش را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قورمه لقمه را چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: برای نخستین بار در این دوره از جشنواره، غرفه‌های بازی کودکان نیز پیش‌بینی شده است.

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