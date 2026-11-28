به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای ترویج فرهنگ میراث‌دوستی و آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی، فرهنگی و آداب‌ و رسوم استان، جمعی از دانش‌آموزان مدرسه حکمت شهرستان کوهدشت، از موزه مردم‌شناسی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک خرم‌آباد بازدید کردند.

این بازدید روز شنبه هفتم آذرماه با هدف آشنایی دانش‌آموزان با سبک زندگی گذشتگان، فرهنگ بومی، آداب‌ و رسوم، مشاغل سنتی و جلوه‌های متنوع زندگی اجتماعی مردم لرستان برگزار شد.

موزه مردم‌شناسی قلعه فلک‌الافلاک با به نمایش گذاشتن مجموعه‌ای از ابزارها، اشیای تاریخی، پوشش‌های محلی، شیوه‌های معیشت و بازآفرینی صحنه‌هایی از زندگی سنتی مردم استان، فرصتی ارزشمند برای انتقال میراث ناملموس و شناخت ریشه‌های فرهنگی به نسل‌های جدید فراهم می‌کند.

اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی و آموزشی خود، توسعه تعامل با مدارس و مراکز آموزشی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و فراهم‌سازی زمینه بازدیدهای هدفمند دانش‌آموزی را از جمله رویکردهای خود در حوزه ترویج فرهنگ میراث‌دوستی دنبال می‌کند.

این برنامه‌ها با هدف تقویت حس تعلق به هویت بومی، آشنایی نسل آینده با ارزش‌های میراث فرهنگی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان برگزار می‌شوند.

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