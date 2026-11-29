حمید نیکزادُ فعال گردشگری و دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان گلستان در یادداشتی نوشت: سال‌هاست که وقتی سخن از توسعه اقتصادی استان گلستان به میان می‌آید، نگاه‌ها عمدتاً به دو بخش آشنای اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنعت، معطوف می‌شود. افزایش تولیدات کشاورزی، توسعه شهرک‌های صنعتی، احداث واحدهای تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، همواره از محورهای اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی استان بوده‌اند. اما امروز، پس از سال‌ها تجربه، زمان طرح یک پرسش بنیادین فرا رسیده است: آیا ادامه همین الگوی توسعه می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اشتغال و رفاه نسل آینده گلستان باشد؟

طرح این پرسش به معنای انکار اهمیت کشاورزی یا صنعت نیست. گلستان استانی با پیشینه ارزشمند کشاورزی و ظرفیت‌های قابل‌توجه تولیدی است و این بخش‌ها همچنان باید تقویت شوند. مسئله اصلی، تشخیص اولویت‌ها در شرایطی است که منابع آب، سرمایه، زیرساخت و فرصت‌های اقتصادی محدودند و هر تصمیم توسعه‌ای باید بر اساس میزان ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، پایداری و هزینه فرصت آن ارزیابی شود.

به باور من، یکی از مهم‌ترین خطاهای احتمالی در سیاست‌گذاری اقتصادی گلستان آن است که همچنان بخواهیم آینده استان را عمدتاً با همان الگوهایی بسازیم که محدودیت‌های امروز، کارآمدی آنها را با پرسش مواجه کرده است.

کشاورزی مهم است؛ اما آیا توسعه بیشتر آن، پاسخ همه مشکلات است؟

کشاورزی از ارکان هویت اقتصادی گلستان است؛ اما میان حفظ و ارتقای کشاورزی با اتکای فزاینده به گسترش کمی آن، تفاوت اساسی وجود دارد. تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه نهاده‌ها، نوسان قیمت محصولات و دشواری‌های بهره‌وری، ضرورت بازنگری در شیوه توسعه این بخش را آشکار ساخته‌اند. در چنین شرایطی، پرسش راهبردی این نیست که چگونه سطح تولید را به هر قیمت افزایش دهیم؛ بلکه باید پرسید چگونه از منابع موجود، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم.

توسعه صنایع تبدیلی، افزایش بهره‌وری آب، ارتقای فناوری، برندسازی محصولات و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی از ضرورت‌های انکارناپذیر استان هستند. اما در کنار همه این اقدامات، باید پذیرفت که رشد تولید کشاورزی لزوماً به همان نسبت موجب افزایش اشتغال پایدار و رفاه عمومی نخواهد شد. اتفاقاً یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده گلستان، پیوند اقتصاد کشاورزی با گردشگری است؛ جایی که محصولات بومی، غذاهای محلی، مزارع گردشگرپذیر و تجربه زندگی روستایی می‌توانند ارزش افزوده‌ای فراتر از فروش ماده خام ایجاد کنند.

توسعه صنعتی؛ مسئله فقط تعداد کارخانه‌ها نیست

در بخش صنعت نیز باید از نگاه صرفاً کمّی فاصله گرفت. تعداد واحدهای صنعتی یا میزان سرمایه‌گذاری اسمی، به‌تنهایی شاخص کافی برای سنجش موفقیت توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان اشتغال واقعی، ارزش افزوده، بهره‌وری منابع، بازارپذیری محصولات و پایداری فعالیت اقتصادی است. صنایع دانش‌بنیان، فناورانه، صادرات‌محور و سازگار با ظرفیت‌های محیطی می‌توانند آینده ارزشمندی برای گلستان رقم بزنند؛ اما آیا هر نوع سرمایه‌گذاری صنعتی، صرفاً به دلیل صنعتی بودن، باید در اولویت حمایت و تخصیص منابع قرار گیرد؟

به اعتقاد من، پاسخ چنین پرسشی باید بر پایه محاسبات اقتصادی باشد، نه ذهنیت‌های تثبیت‌شده درباره برتری یک بخش بر بخش دیگر. استانی که با محدودیت منابع روبه‌روست، بیش از آنکه به مسابقه احداث واحدهای جدید نیاز داشته باشد، به رقابت برای خلق ارزش افزوده بیشتر از منابع محدود خود نیازمند است.

گردشگری؛ اقتصادی فراتر از هتل و جاذبه‌های طبیعی

گردشگری در جهان امروز دیگر صرفاً فعالیتی تفریحی یا بخشی جانبی از اقتصاد خدمات نیست؛ بلکه زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط حدود ۵٫۷ درصد اشتغال جهان به صنایع گردشگری اختصاص داشته است. این جایگاه نشان می‌دهد گردشگری در کنار نقش فرهنگی و اجتماعی خود، موضوعی جدی در سیاست‌گذاری اشتغال و توسعه اقتصادی است. ویژگی مهم گردشگری، گستردگی زنجیره توزیع منافع اقتصادی آن است.

ورود یک گردشگر می‌تواند به ایجاد درآمد برای اقامتگاه، رستوران، کافی‌شاپ، راهنمای گردشگری، شرکت حمل‌ونقل، فروشگاه، تولیدکننده صنایع‌دستی، عرضه‌کننده محصولات کشاورزی و ده‌ها کسب‌وکار دیگر منجر شود. البته این ظرفیت زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود که زنجیره تأمین محلی تقویت شده باشد و بخش قابل‌توجهی از مخارج گردشگر در اقتصاد مقصد باقی بماند. در واقع، گردشگری صرفاً یک بخش اقتصادی مستقل نیست؛ می‌تواند بازاری جدید برای محصولات سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد کند. از همین منظر، توسعه گردشگری نباید در تقابل با صنعت و کشاورزی تعریف شود، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای تکمیل زنجیره ارزش آنها مورد توجه قرار گیرد.

گلستان؛ استانی با ظرفیت گردشگری و مسئله تبدیل ظرفیت به ثروت

کمتر استانی در کشور از تنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقلیمی گلستان برخوردار است. جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، دشت‌های ترکمن‌صحرا، برج جهانی گنبد قابوس، میراث تاریخی استرآباد، تنوع قومی و فرهنگی، خوراک بومی، صنایع‌دستی، ظرفیت‌های روستایی و کشاورزی و موقعیت ارتباطی استان، مجموعه‌ای متنوع از امکان‌های توسعه گردشگری را شکل داده‌اند.

بااین‌حال، برخورداری از جاذبه به‌تنهایی معادل برخورداری از اقتصاد گردشگری نیست. آمار منتشرشده از عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گلستان، از ثبت حدود ۸ میلیون و ۹۷۴ هزار بازدید از جاذبه‌های گردشگری و بیش از ۵۰۳ هزار اقامت حکایت دارد.

این ارقام، با وجود تفاوت مفهومی میان «بازدید»، «گردشگر» و «اقامت»، نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از تقاضا و فعالیت گردشگری در استان هستند.

اما پرسش اساسی این است: از این حجم بازدید، چه میزان درآمد نصیب مردم گلستان شده است؟ چه سهمی از مسافران به اقامت طولانی‌تر ترغیب شده‌اند؟ چه میزان از مخارج سفر در کسب‌وکارهای محلی توزیع شده است؟ و مهم‌تر از همه، این ظرفیت چه تعداد شغل پایدار و باکیفیت ایجاد کرده است؟ چالش اصلی گلستان صرفاً جذب مسافر بیشتر نیست؛ تبدیل ظرفیت گردشگری به ثروت، اشتغال و رفاه بیشتر برای مردم استان است.این تغییر نگاه، تفاوت میان مدیریت گردشگری به‌عنوان یک فعالیت خدماتی و مدیریت آن به‌عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی است.

اشتغال؛ حلقه مفقوده بسیاری از سیاست‌های توسعه

یکی از اساسی‌ترین معیارهای ارزیابی موفقیت برنامه‌های اقتصادی، توانایی آنها در ایجاد اشتغال پایدار و مولد است.

گردشگری به دلیل تنوع فعالیت‌ها و ماهیت خدماتی بسیاری از کسب‌وکارهای خود، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در سطوح مختلف مهارتی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.از کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی و مشاغل روستایی گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در اقامت، پذیرایی، حمل‌ونقل و مجموعه‌های گردشگری، همگی می‌توانند در این زنجیره جای بگیرند.

بااین‌حال، ادعای برتری مطلق گردشگری بر صنعت یا کشاورزی از نظر هزینه ایجاد هر شغل، بدون مطالعه تطبیقی استانی، از دقت علمی کافی برخوردار نیست.

به همین دلیل معتقدم باید پژوهشی جامع و مستقل درباره هزینه ایجاد اشتغال، میزان مصرف منابع، ارزش افزوده و بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد گلستان انجام شود. نتایج چنین پژوهشی می‌تواند به‌جای تکیه بر برداشت‌های ذهنی، مبنای تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های واقعی توسعه استان قرار گیرد.

یکی از مسائل قابل تأمل در سیاست‌گذاری توسعه، فاصله میان جایگاه اعلامی یک بخش اقتصادی و میزان حمایتی است که در عمل دریافت می‌کند. اگر گردشگری را پیشران توسعه گلستان می‌دانیم، این باور باید در تصمیمات اجرایی نیز نمود پیدا کند.

نمی‌توان از سرمایه‌گذاران گردشگری انتظار ایجاد اشتغال داشت، اما در مسیر صدور و تمدید مجوزها، تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت، آنها را با موانع فرساینده مواجه کرد.

نمی‌توان خواستار افزایش ورود گردشگر بود، اما دسترسی مناسب، حمل‌ونقل، زیرساخت اقامت، خدمات عمومی و کیفیت تجربه سفر را در اولویت قرار نداد. همچنین نمی‌توان از اهمیت اشتغال سخن گفت و نسبت به آثار اقتصادی تعطیلی طولانی‌مدت واحدهای دارای مجوز بی‌تفاوت ماند.

از شعار پیشرانی تا برنامه عملیاتی توسعه

به باور نگارنده، وقت آن رسیده است که توسعه گردشگری گلستان از سطح تأکیدات عمومی فراتر رود و به یک برنامه اقتصادی دارای اهداف مشخص، منابع تأمین مالی، مسئولیت‌های روشن و شاخص‌های ارزیابی تبدیل شود.

در این مسیر، چند اقدام اساسی ضرورت دارد: نخست، تدوین نقشه راه توسعه اقتصاد گردشگری گلستان با مشارکت واقعی تشکل‌های حرفه‌ای، اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها.

دوم، ارزیابی تطبیقی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری، صنعت و کشاورزی بر اساس شاخص‌های اقتصادی و محیط‌زیستی، به‌ویژه هزینه ایجاد اشتغال، بهره‌وری آب و میزان ارزش افزوده.

سوم، تغییر معیارهای سنجش موفقیت گردشگری از تعداد بازدیدکنندگان به شاخص‌هایی مانند متوسط مدت اقامت، متوسط مخارج هر گردشگر، اشتغال ایجادشده، رضایت گردشگران و سهم کسب‌وکارهای محلی از درآمد گردشگری.

چهارم، طراحی بسته‌های عملی حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت تأسیسات گردشگری دارای مجوز، شامل تسهیل فرایندهای اداری، بهبود دسترسی به منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های ضروری.

پنجم، تقویت نقش تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در فرایند تصمیم‌سازی، نظارت کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی.

تجربه فعالان اقتصادی نشان داده است که توسعه پایدار بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و اعتماد به تشکل‌های تخصصی، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

آینده گلستان را باید متفاوت دید

مسئله امروز گلستان، انتخاب میان کشاورزی، صنعت یا گردشگری نیست؛ مسئله، انتخاب الگویی هوشمندانه برای تخصیص منابع و خلق بیشترین منفعت اقتصادی و اجتماعی است.کشاورزی باید بهره‌ورتر شود، صنعت باید به سمت فعالیت‌های رقابت‌پذیر و دارای ارزش افزوده بالاتر حرکت کند و گردشگری باید از جایگاه حاشیه‌ای در تصمیمات اقتصادی فاصله بگیرد.

به اعتقاد من، گلستان این ظرفیت را دارد که با محوریت گردشگری پایدار و پیوند آن با کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، کسب‌وکارهای خلاق و فناوری‌های جدید، مسیر متفاوتی برای توسعه خود ترسیم کند.تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه مدیران و بازنگری در نظام اولویت‌گذاری اقتصادی استان است.

اقتصاد گلستان نباید صرفاً با میزان تولید محصولات کشاورزی، تعداد واحدهای صنعتی یا حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده سنجیده شود؛ بلکه معیار نهایی باید میزان ثروت پایدار، اشتغال مولد و رفاهی باشد که برای مردم استان ایجاد می‌شود. گلستان برای توسعه، بیش از تکرار نسخه‌های گذشته، به شجاعت بازاندیشی در اولویت‌های اقتصادی خود نیاز دارد و شاید زمان آن رسیده باشد که گردشگری را نه یکی از موضوعات فرعی توسعه، بلکه یکی از محورهای اصلی طراحی آینده اقتصادی استان بدانیم.

آینده گلستان را تنها با آنچه تولید می‌کنیم نمی‌سازیم؛ با ارزشی می‌سازیم که از ظرفیت‌های کم‌نظیر این سرزمین خلق می‌کنیم.

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