به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی احتمال بارش‌های سنگین پاییزی و مخاطرات ناشی از طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب، حفاظت از پل‌های تاریخی لرستان به‌عنوان بخشی ارزشمند از میراث معماری و مهندسی کشور، در اولویت برنامه‌های حفاظتی این اداره‌کل قرار گرفته است.

او افزود: در همین راستا و با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عملیات حفاظت و مرمت اضطراری چهار پل تاریخی پلدختر، اَفرینه، کلهر و سیاه‌پله با هدف کاهش آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات طبیعی اجرا شده است.

قاسمی با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی لرستان و قرار گرفتن بخش‌هایی از استان در مسیر سامانه‌های بارشی زاگرس گفت: بارش‌های شدید و شکل‌گیری روان‌آب‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای پل‌های تاریخی استان باشد؛ ازاین‌رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، پایش مستمر و اجرای اقدامات حفاظتی برای صیانت از این آثار ضرورتی انکارناپذیر است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی لرستان همچنین بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی تأکید کرد و گفت: با توجه به برخورداری استان از حدود ۱۰۰ پل تاریخی، تأمین اعتبارات ملی و استانی و حمایت مستمر وزارتخانه می‌تواند زمینه حفاظت اصولی و گسترده‌تر از این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی را فراهم کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از میراث تاریخی لرستان تنها حفاظت از بناهای قدیمی نیست، بلکه پاسداری از هویت، تاریخ و ظرفیت‌های فرهنگی استان برای نسل‌های آینده است.

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