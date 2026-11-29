عباس توکلیان، رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش هوش مصنوعی و فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، شیوه معرفی مقاصد گردشگری و الگوی تصمیم‌گیری مردم برای سفر دستخوش تغییرات اساسی شده است.

اگر در گذشته کتاب‌های راهنما، آژانس‌های مسافرتی، رسانه‌های رسمی و توصیه اطرافیان نقش اصلی را در انتخاب مقصد سفر ایفا می‌کردند، امروز تصاویر، ویدئوها و روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری انگیزه سفر تبدیل شده‌ است. در این میان، بلاگرها و اینفلوئنسرها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند؛ افرادی که گاهی تنها با انتشار چند تصویر یا روایت از یک جاذبه گردشگری، می‌توانند با معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری، یک مقصد کمتر شناخته‌شده را به یکی از مقاصد مورد توجه گردشکران تبدیل کنند.

واقعیت این است که صنعت گردشگری بیش از بسیاری از صنایع دیگر با تصویر، تجربه و روایت ارتباط دارد. گردشگران پیش از آنکه به مقصدی سفر کند، می‌خواهد آن را ببیند، بشناسند و تا حدودی تجربه حضور در آن را در ذهن خود تصور کند. در این میان، فعالان حوزه رسانه و بسترهای دیجیتال می‌توانند نقشی مؤثر و تعیین‌کننده ایفا کنند. آن‌ها قادرند ظرفیت‌هایی را معرفی کنند که شاید سال‌ها در فاصله‌ای نه‌چندان دور از مسیرهای پرتردد قرار داشته‌اند، اما به دلیل ضعف در معرفی و اطلاع‌رسانی، همچنان ناشناخته مانده‌اند.

البته نباید نقش این افراد را صرفاً به معرفی مکان‌های دیدنی محدود کرد. یک بلاگر آگاه و متخصص می‌تواند درباره آداب و رسوم مردم محلی، غذاهای بومی، صنایع‌دستی، شیوه زندگی جوامع روستایی و عشایری و حتی ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی محتوا تولید کند. چنین فعالیتی علاوه بر ایجاد انگیزه سفر، به تقویت هویت فرهنگی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی کمک می‌کند. از این منظر، فعالان حرفه‌ای فضای مجازی می‌توانند به یکی از بازوهای مؤثر بازاریابی و توسعه گردشگری تبدیل شوند.

با این حال، باید توجه داشت که میزان اثرگذاری افراد در فضای مجازی، همواره با میزان تخصص و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای آن‌ها در حوزه گردشگری متناسب نیست. چالش زمانی شکل می‌گیرد که مرز میان تولید محتوا، تبلیغات تجاری و ارائه خدمات گردشگری به‌درستی رعایت نشود. برخورداری از تعداد زیادی دنبال‌کننده و شهرت در شبکه‌های اجتماعی، به‌تنهایی نشان‌دهنده دانش، تجربه و صلاحیت لازم برای طراحی و اجرای تورهای گردشگری نبوده. چراکه محبوبیت در فضای دیجیتال، هرگز نمی‌تواند جایگزین تخصص، تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری در قبال گردشگران شود.

نکته مهم آن است که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، یک موضوع و ورود به عرصه فروش خدمات گردشگری، موضوعی دیگر است. نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن یک صفحه پرمخاطب، مسئولیت‌های ناشی از فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری را نادیده گرفت. همان‌گونه که برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و برگزارکنندگان تور، ضوابط و الزامات مشخصی وجود دارد، فعالیت تجاری در فضای مجازی نیز باید در چارچوب مقررات مربوط به عرضه خدمات گردشگری تعریف شود. در واقع، مسئله محدود کردن فضای مجازی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری بدون مسئولیت و پاسخ‌گویی است.

از سوی دیگر، مسئله فقط تخلفات احتمالی در فروش خدمات نیست. گاهی محتوایی که با هدف جذب مخاطب و افزایش بازدید منتشر می‌شود، تصویری غیرواقعی، ناقص یا اغراق‌آمیز از یک مقصد گردشگری ارائه می‌دهد. نمایش یک جاذبه بدون اشاره به محدودیت‌های دسترسی، شرایط اقامت، ملاحظات زیست‌محیطی یا آداب فرهنگی منطقه، ممکن است انتظاراتی ایجاد کند که در تجربه واقعی گردشگر برآورده نشود. حتی انتشار یک محتوای پربازدید بدون توجه به ظرفیت پذیرش مقصد می‌تواند موجب ازدحام، آسیب به طبیعت ، میراث فرهنگی و حتی اختلال در زندگی روزمره جوامع محلی شود.

پژوهش‌های جدید نیز نشان می‌دهند که تأثیر اینفلوئنسرها بر صنعت گردشگری، همیشه مثبت و سازنده نیست. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۵ درباره اعتماد گردشگران به اینفلوئنسرهای حوزه سفر، نشان می‌دهد که تبلیغات غیرشفاف، معرفی اغراق‌آمیز مقاصد گردشگری و تفاوت میان وعده‌های تبلیغاتی و کیفیت واقعی خدمات، از عوامل اصلی کاهش اعتماد مخاطبان به فعالان رسانه‌ای است. بنابراین، موفقیت در بازاریابی دیجیتال گردشگری را نباید صرفاً با تعداد بازدیدها و دنبال‌کنندگان سنجید.در نهایت باید پذیرفت که بلاگرها و اینفلوئنسرها نه تهدید مطلق صنعت گردشگری هستند و نه ناجیان بی‌چون‌وچرای آن. این ظرفیت، همان‌قدر که می‌تواند به معرفی ناشناخته‌ها، رونق اقتصاد محلی و افزایش گردشگران کمک کند، به همان میزان نیز می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حتی به جوامع محلی آسیب برساند.

با این حال، مسئله اصلی صرفاً تأثیرگذاری این افراد نیست؛ بلکه چگونگی استفاده از این ظرفیت در مسیری است که به توسعه پایدار گردشگری منتهی شود. به بیان دیگر، باید میان تولید محتوای گردشگری، تبلیغ یک مقصد و فعالیت حرفه‌ای در زمینه عرضه و فروش خدمات گردشگری تفاوت قائل شد. این مرزبندی، نقطه آغاز پرداختن به موضوعی است که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از خلأهای مهم صنعت گردشگری کشور یاد کرد.

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