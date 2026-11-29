به گزارش میراث آریا، صبح روز شنبه ۷ آذرماه، طی مراسمی با حضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد حکم انتصاب محمد نبی شیخی به وی اعطا شد.

در این مراسم، شهرود امیرانتخابی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار و بناهای تاریخی نیاوران به‌عنوان بخشی از هویت و میراث ارزشمند ملی، از تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان، به‌ویژه نیروهای یگان حفاظت، قدردانی کرد و تعامل، همدلی و همکاری میان بخش‌های مختلف مجموعه را از عوامل مؤثر در حفاظت از میراث فرهنگی دانست.

در ادامه، محمد نبی شیخی گزارشی از اقدامات حفاظتی مجموعه ارائه کرد و از ارتقای سامانه نظارت تصویری، فعال‌سازی سامانه حصار الکترونیکی، تجهیز سیستم اعلام حریق و خرید دستگاه ایکس‌ری با هدف تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و افزایش ضریب امنیت آثار و بناهای تاریخی خبر داد.

وی همچنین از حمایت مدیریت مجموعه و تلاش همکاران یگان حفاظت قدردانی کرد.

سرهنگ آیت احمدی نیز با اشاره به جایگاه یگان حفاظت به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت میراث‌فرهنگی، نیروهای این یگان را حافظان گمنام میراث تاریخی و فرهنگی کشور دانست و بر اهمیت نقش و مسئولیت آنان در صیانت از آثار تاریخی تأکید کرد.

وی همچنین از طی شدن مراحل جذب ۶۰۰ نیروی جدید برای تقویت یگان حفاظت خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات مجموعه نیاوران در توسعه پایش تصویری و هوشمندسازی سامانه‌های حفاظتی را شایسته تقدیر دانست و به برنامه‌های تجهیز یگان‌ها، خرید پهپاد برای تقویت نظارت بر محوطه‌های تاریخی و حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای ارتقای توان عملیاتی این یگان اشاره کرد.

در پایان مراسم، پس از قرائت حکم انتصاب از سوی مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و بازرسی یگان حفاظت، حکم مسئولیت پایگاه حفاظت مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به محمد نبی شیخی اعطا شد.

همچنین با اهدای لوح تقدیر، از جمعی از کارکنان یگان حفاظت مجموعه به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان قدردانی به عمل آمد.

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