به گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیده رخشانی روز یک‌شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نشست هم‌اندیشی برپایی نمایشگاه محصولات صنایع‌دستی استان در کشورهای همجوار همچون عمان و پاکستان با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیران کل دفاتر روستایی و عشایری وامور اجتماعی استانداری، رییس دفتر امور خارجه در استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل سالن جلسات شهید مالکی معاونت سیاسی اجتماعی استانداری برگزارشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این نشست که به دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان برگزار شد او ضمن تبیین اهمیت و نقش نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی و مزایای همجواری استان با دو کشور عمان و پاکستان در خصوص فرصت مناسب برای توسعه بازار فروش و صادرات، به تشریح دستور کار جلسه پرداخت.

او افزود: در پایان این نشست پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه مقرر شد به جهت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان از ظرفیت نمایشگاه‌های کشورهای همسایه استفاده شود و با اعزام هیئت‌های فرهنگی و صنعتگران منتخب واجد شرایط نسبت به معرفی فرهنگ، تاریخ و جاذبه‌های استان در این نمایشگاه‌ها اقدام شود، اتاق بازرگانی و دفتر امور خارجه مستقر در استان لیست و تاریخ برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای همسایه را احصا و در جلسه آتی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ارائه کند.

رخشانی خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شد شب فرهنگی استان با همکاری وزارت امورخارجه و دستگاه‌های همکار استان در کشور پاکستان برگزار شود و اداره کل امور روستایی و عشایری استانداری نسبت به پیگیری امکان برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر لاهور پاکستان همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی اقدام و نتیجه را اعلام کند.

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