به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی مرزبان امروز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، یکی از الزامات اساسی توسعه صنعت گردشگری است و تربیت لیدرهای محلی می‌تواند نقش مهمی در معرفی شایسته ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان ایفا کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: دوره آموزشی لیدر محلی با همکاری مؤسسه ساتراس برگزار شد تا زمینه ارتقای دانش، مهارت و توانمندی علاقه‌مندان و فعالان این حوزه برای هدایت گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت حضور راهنمایان محلی در چرخه گردشگری استان بیان کرد: لیدرهای محلی به دلیل آشنایی نزدیک با جغرافیا، فرهنگ، آداب‌ورسوم، تاریخ و داشته‌های بومی مناطق، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند برای گردشگران داشته باشند و به معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان کمک کنند.

مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مهارت‌محور، زمینه‌ساز پرورش نیروهای انسانی کارآمد، تقویت گردشگری پایدار و معرفی هرچه بهتر استان مرکزی به‌عنوان سرزمین مفاخر و مشاهیر خواهد بود.



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