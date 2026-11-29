به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: یکشنبه ۸ آذرماه با ورود سامانه بارشی به کشور، ابتدا در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان و زنجان و دوشنبه ۹ آذرماه با نفوذ بیشتر این سامانه، علاوه بر مناطق ذکرشده، در استان‌های ایلام، لرستان، همدان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ آذرماه فعالیت این سامانه در نیمه غربی کشور تقویت و چهارشنبه علاوه بر مرکز، گستره بارش به شمال شرق و شرق کشور کشیده می‌شود.

ضیاییان ادامه داد: پنجشنبه ۱۲ آذرماه در بیشتر مناطق کشور بارندگی پیش‌بینی می‌شود که شدت این بارش‌ها بیشتر در شمال شرق و دامنه‌های زاگرس جنوبی خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از روز دوشنبه ۹ به‌ویژه از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه تا پایان هفته، کاهش محسوس دما در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی رخ خواهد داد.

او اضافه کرد: طی روز یکشنبه ۸ آذرماه با توجه به پایداری هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. سه‌شنبه ۱۰ و چهارشنبه ۱۱ آذرماه خلیج فارس و دریای خزر مواج می‌شوند.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا دوشنبه ۹ آذرماه نیمه ایری، در بعضی ساعت‌ها غبار محلی، از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی بارش پرامنده و وزش باد با حداقل ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی سه شنبه ۱۰ آذرماه نیمه ابری، از بعدازظهر افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها بارش باران و وزش باد با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان گفت: طی فردا دوشنبه ۹ و پس فردا سه شنبه ۱۰ آذرماه بندرعباس با دمای ۲۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۴- و ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

انتهای پیام/