راشد راهداری؛ مدیرپایگاه ملی کوه خواجه در یادداشتی نوشت: در سیستان، پهنه‌ای که روزگاری آب و آبادانی، زندگی و آفرینندگی را به هم پیوند می‌داد، تمدن‌هایی سر برآوردند که هر یک فصلی درخشان از تاریخ بشریت را رقم زدند. شهر سوخته، با جلوه‌های شگفت‌انگیز دانش، خلاقیت و پیشرفت اجتماعی، گواهی بر توانایی انسان در آفرینش تمدن است؛ دهانه غلامان، با ساختار شهری از پیش اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده، روایتی از نظم، تدبیر و سازمان‌یافتگی جامعه در روزگار باستان؛ کوه خواجه، با لایه‌های ژرف تاریخی، فرهنگی و آیینی، یادمانی کم‌نظیر از تداوم حیات تمدنی این سرزمین؛ و زاهدان کهنه، یادآور روزگاری که سیستان در گستره تمدن اسلامی، از رونق شهرنشینی، دانش، تجارت و حیات اجتماعی برخوردار بود.

اما تاریخ این سرزمین، تنها روایت شکوه و شکوفایی نیست؛ روایت رنج، گسست و فراموشی نیز هست.

حمله تیمور را می‌توان یکی از نقاط عطف و آغازگر دوره‌ای طولانی از ویرانی و افول در تاریخ سیستان دانست؛ رخدادی که ضربه‌ای سهمگین بر پیکره شهری، اقتصادی و اجتماعی این سرزمین وارد آورد. پس از آن نیز، در گذر سده‌ها، تحولات سیاسی، تضعیف حکومت‌های محلی، ناامنی‌های مستمر و مداخلات قدرت‌های خارجی، از جمله رقابت‌ها و سیاست‌های استعماری روس و انگلیس، بر دشواری‌های این سرزمین افزود و روند فرسایش توان تاریخی و تمدنی آن را تداوم بخشید.

آنچه در این فراز و فرودها از دست رفت، تنها دیوارهای شهرها و شکوه بناها نبود؛ شبکه‌های آبیاری، سازه‌های مهار و هدایت آب، نظام‌های دیرپای کشاورزی و دامداری، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و بخش مهمی از سرمایه انسانی این سرزمین نیز آسیب دیدند. با تضعیف این بنیان‌ها، پیوند میان جامعه و میراث تمدنی آن نیز به‌تدریج گسسته شد؛ گویی سرزمینی که قرن‌ها به ساختن و آفریدن خو گرفته بود، آرام‌آرام بخشی از حافظه خویش را از یاد می‌برد.

امروز، هنگامی که از توسعه سیستان سخن می‌گوییم، نباید نگاه خود را تنها به جاده‌ها، سدها، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی محدود کنیم. بی‌تردید، این سرزمین به آبادانی کالبدی و بازسازی توان اقتصادی نیازمند است؛ اما در کنار آن، نیازی عمیق‌تر و بنیادین‌تر نیز وجود دارد: بازسازی پیوند جامعه با گذشته تاریخی خویش، احیای حافظه تمدنی و بازیابی آن خودباوری فرهنگی که روزگاری سرچشمه آفرینندگی و شکوفایی این دیار بوده است.

هیچ سرزمینی نمی‌تواند آینده‌ای استوار بنا کند، اگر از شناخت ریشه‌های خویش غافل بماند. توسعه، تنها ساختن آنچه در بیرون و پیرامون ماست نیست؛ گاه پیش از هر ساختن، باید آنچه در درون یک جامعه فرسوده یا فراموش شده است، دوباره زنده شود. هویت، حافظه تاریخی و خودآگاهی فرهنگی، از بنیادی‌ترین سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند به یک جامعه توان برخاستن، امید بستن و دوباره ساختن ببخشند.

از همین منظر است که اندیشه شکل‌گیری «خانه شاهنامه سیستان» معنایی فراتر از احداث یک بنای فرهنگی یا ایجاد مکانی برای فعالیت‌های ادبی می‌یابد. این خانه می‌تواند مأمنی برای بازخوانی تاریخ، پژوهش در میراث حماسی و فرهنگی، پاسداشت روایت‌ها و مفاخر سرزمین و پیوند دوباره نسل امروز با ریشه‌های تاریخی خویش باشد.

شاهنامه، در مقام یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های حافظه فرهنگی و حماسی ایران، پیوندی ژرف با جغرافیا، تاریخ و هویت سیستان دارد. سیستان در روایت‌های حماسی ایران، سرزمین پهلوانان، خاستگاه خاندان‌های نام‌آور و بستر شکل‌گیری بخشی مهم از حافظه اسطوره‌ای و تاریخی ایرانیان است. از این رو، خانه شاهنامه سیستان می‌تواند فرصتی برای بازشناسی این پیوند دیرینه و تبدیل آن به جریانی زنده در عرصه پژوهش، آموزش، آفرینش فرهنگی و تقویت هویت منطقه‌ای باشد.

شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، به مکان‌هایی نیاز داریم که تنها میزبان کتاب‌ها و برنامه‌ها نباشند، بلکه به کانون اندیشه، گفت‌وگو، پژوهش و بازآفرینی فرهنگی تبدیل شوند؛ مکان‌هایی که در آنها گذشته نه به‌عنوان خاطره‌ای دور، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای زنده برای ساختن آینده مورد بازشناسی قرار گیرد.

خانه شاهنامه سیستان می‌تواند یکی از گام‌های آغازین در این مسیر باشد؛ گامی برای ترمیم گسست‌های فرهنگی، احیای حافظه تاریخی، تقویت خودباوری اجتماعی و بازگرداندن فرهنگ و هویت به جایگاه شایسته خود در فرآیند توسعه.

زیرا باور ما این است که آبادانی یک سرزمین، تنها در سیمای شهرها و گستره زیرساخت‌های آن نمایان نمی‌شود؛ آبادانی حقیقی، آن‌گاه معنا می‌یابد که انسان‌های آن سرزمین، گذشته خویش را بشناسند، به هویت خود باور داشته باشند و برای آینده خویش افقی روشن ترسیم کنند.

سیستان، تنها سرزمینی با گذشته‌ای پرافتخار نیست؛ سرزمینی است که شایسته آینده‌ای متناسب با عظمت پیشینه تمدنی خویش است و شاید راه بازگشت به آن آینده، از همین نقطه آغاز شود: از شناخت خویشتن، از زنده کردن حافظه تاریخی و از استوار ساختن دوباره پیوند میان امروز و دیروز این سرزمین.

برای ساختن آینده سیستان، باید نخست حافظه تاریخی آن را زنده کرد؛ چرا که ملتی که ریشه‌های خویش را بازشناسد، توان دوباره برخاستن را نیز در خود خواهد یافت.

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