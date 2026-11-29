به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین رحمانی اظهار کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسفراین، روز چهارشنبه ۴ آذرماه با همکاری دبیرستان شهید آبگول روستای کوشکی برنامه‌ای را برای آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت حفظ میراث فرهنگی در محوطه شهر تاریخی بلقیس اجرا کرد.

مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر بلقیس اسفراین با تأکید بر ضرورت رویکرد بازدارنده در حفاظت از آثار باستانی، آموزش به کودکان و نوجوانان را بهترین راهکار برای ایجاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

رحمانی با اشاره به اینکه آشنایی نسل جدید با ریشه‌های تاریخی باعث تبدیل شدن آن‌ها به پاسبانان اصلی میراث فرهنگی می‌شود، از اهمیت این موضوع در جلوگیری از هرگونه آسیب یا تخریب در آینده گفت.

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