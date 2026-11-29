به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان روز یکشنبه ۷ آذرماه گفت: این برنامه با هدف حمایت از بانوان صنعتگر، معرفی و عرضه تولیدات صنایع‌دستی و پشتیبانی از مشاغل خانگی، به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه افزود: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند و عرضه مستقیم دست‌ساخته‌های آنان فراهم کرد. همچنین میز خدمت با هدف پاسخ‌گویی و ارائه راهنمایی به شهروندان در جریان تجمعات شبانه برپا شد.

بروشان با اشاره به نقش بانوان در حفظ و رونق صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و مشاغل خانگی می‌تواند زمینه معرفی بهتر محصولات بومی و کمک به رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند.

این برنامه به مناسبت روز مادر در شهرستان صحنه برگزار شد.

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