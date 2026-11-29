به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای تعهدات اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران توانست با تحقق کامل برنامه اشتغال خود، در زمره دستگاه‌های برتر استان قرار گیرد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به ظرفیت حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در ایجاد فرصت‌های شغلی افزود: این بخش‌ها با تکیه بر توانمندی فعالان اقتصادی، هنرمندان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان‌های استان دارند.

او بیان کرد: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، حمایت از کارآفرینان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنایع‌دستی از جمله محورهای اصلی در برنامه‌های اشتغال‌زایی این اداره‌کل است.

مستوفیان افزود: استمرار تعامل با بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی شهرستان‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران را فراهم کند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق کامل تعهد اشتغال، حاصل پیگیری و تلاش مجموعه همکاران اداره‌کل و تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و برنامه‌ریزی برای استمرار این روند و افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در حوزه‌های مأموریتی این اداره‌کل با جدیت دنبال می‌شود.

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