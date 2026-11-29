به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا رحمانی امروز یکشنبه ۷ آذرماه در آیین افتتاح یک واحد بوم‌گردی در ارومیه و در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش گردشگری در تقویت اقتصاد استان، توسعه زیرساخت‌ها، معرفی هدفمند جاذبه‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران را از الزامات بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت دانست و اظهار کرد: رونق گردشگری می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی، فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و اقامت را نیز تقویت کند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تنوع جاذبه‌های استان گفت: آذربایجان‌ غربی در کنار آثار تاریخی و چشم‌اندازهای طبیعی، از تالاب‌ها، آبشارها و ظرفیت‌های قومی و فرهنگی برخوردار است؛ قابلیت‌هایی که بخشی از آن‌ها در سطح کشور کم‌نظیرند.

او گردشگری و صنایع‌دستی را در کنار کشاورزی، صنعت و معدن از حوزه‌های مهم اقتصادی استان برشمرد و بر ضرورت تبدیل این توانمندی‌ها به فعالیت‌های درآمدزا و اثرگذار تأکید کرد.

از افزایش تعداد هتل‌های ۵ ستاره تا توسعه گردشگری روستایی

رحمانی با اشاره به روند گسترش مراکز اقامتی در استان تصریح کرد: هم‌زمان با توسعه واحدهای بوم‌گردی، طرح‌های متعددی برای ساخت و ارتقای هتل‌ها در استان در دست اجراست، تا سال گذشته تنها یک هتل پنج‌ستاره در استان وجود داشت، اما اکنون دست‌کم پنج تا شش هتل در این رده در حال ساخت است، بخشی از این طرح‌ها در ارومیه و شماری دیگر در شهرستان‌هایی از جمله مهاباد و خوی اجرا می‌شوند؛ در کنار آن‌ها، توسعه مراکز اقامتی چهارستاره نیز در برخی شهرستان‌ها دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع اقامتی در روستایی در میرآباد خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این طرح به فراهم‌شدن امکانات مناسب‌تر برای گردشگران منطقه کمک کند چراکه توسعه چنین مراکزی، در کنار اقامتگاه‌های بوم‌گردی، می‌تواند دامنه انتخاب مسافران را گسترش دهد و فرصت بیشتری برای بهره‌مندی کسب‌وکارهای محلی از سفر گردشگران فراهم آورد.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان هنوز به اندازه کافی به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده‌اند، خاطرنشان کرد: تخت سلیمان، روستای تاریخی و تپه حسنلو، بارگاه شمس تبریزی خوی، غار سهولان مهاباد و آبشارهای استان از جمله جاذبه‌هایی هستند که باید به‌صورت گسترده‌ در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

رحمانی همچنین گفت: توسعه راه‌ها، راه‌آهن، اینترنت و فیبر نوری در دستور کار است و برنامه‌های ویژه گردشگری نیز برای استفاده بهتر از توانمندی‌های استان دنبال می‌شود.

او با اشاره به اینکه سفر هیئت‌ها و برگزاری همایش‌ها در شناساندن ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی مؤثر بوده، از اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌های بزرگ خبر داد و اضافه کرد: برخی پیشنهادها مجموعه‌هایی چندبخشی را دربرمی‌گیرد که از جمله آن‌ها بیمارستان هزار تخت‌خوابی، هتل پنج‌ستاره و مجموعه‌های ورزشی و تجاری است.

استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند طرح‌های خود را از طریق دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه دفتر سرمایه‌گذاری استان و معاونت اقتصادی استانداری، پیگیری کنند و مدیریت استان از سرمایه‌گذاری در گردشگری حمایت خواهد کرد.

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