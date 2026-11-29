به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، پنجاهمین اقامتگاه بوم‌گردی آذربایجان‌غربی، شامگاه شنبه ۷ آذرماه با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، در روستای لشنلو ارومیه افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزئیات این واحد اظهار کرد: این اقامتگاه با عنوان دان اولدوزو و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۹۸ مترمربع و زیربنای ۵۲۰ مترمربع احداث شده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده با احتساب ارزش زمین آن حدود ۶۸۰ میلیارد ریال است.

مرتضی صفری با بیان اینکه این مجموعه دارای هفت اتاق با ظرفیت اقامت ۴۰ نفر است، افزود: اقامتگاه یادشده با هدف معرفی طبیعت و فرهنگ بومی منطقه، پذیرایی از گردشگران و عرضه صنایع‌دستی فعالیت می‌کند، همچنین پیش‌بینی شده است بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر را فراهم کند.

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