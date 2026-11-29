به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در صبح یکشنبه ۸ آذرماه اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران، محدوده ساسانی تا پل کلاک و وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

او افزود: در آزادراه ساوه- تهران در محدوده احمدآباد و همچنین محور شهریار- تهران در برخی مقاطع نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای هشتگرد- طالقان، پاوه- مریوان در محدوده گردنه تته و وازک- بلده همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی نیا به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای اطلاع پیدا کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.

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