به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی شفیعی روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت میراث‌فرهنگی زیرآب در شناخت تاریخ و تمدن‌های مرتبط با دریا اظهار کرد: میراث‌فرهنگی زیرآب بخشی از گنجینه‌های کمتر شناخته‌ شده تاریخی است که مطالعه، حفاظت و معرفی آن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مطالعات تخصصی، تقویت گردشگری دریایی و خلق تجربه‌های جدید گردشگری باشد.

مسئول پژوهش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: دریای کاسپی در طول تاریخ زمینه شکل‌گیری ارتباطات تجاری، فرهنگی و دریانوردی بوده و آثار و شواهد باستان‌شناختی موجود در این حوزه می‌تواند روایتگر بخش مهمی از تاریخ تعامل انسان با دریا باشد؛ از این رو، توجه به پژوهش‌های تخصصی و ظرفیت‌های گردشگری مرتبط با میراث دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

او ادامه داد: در این نشست، سامان سورتیجی، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با موضوع «میراث دریای کاسپی؛ از باستان‌شناسی تا توسعه گردشگری دریایی» به بررسی ظرفیت‌های تاریخی و باستان‌شناختی دریای کاسپی و ارتباط آن با توسعه گردشگری دریایی می‌پردازد.

شفیعی بیان کرد: همچنین در بخش دیگری از این نشست، موضوع «میراث‌فرهنگی زیرآب؛ روایت گنجینه‌های پنهان و تجربه‌های نوین گردشگری» مطرح خواهد شد که در آن به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث‌فرهنگی زیرآب و فرصت‌های بهره‌گیری از این میراث در طراحی و توسعه تجربه‌های نوین گردشگری پرداخته می‌شود.

مسئول پژوهش اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهش، حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی زیرآب گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی در این حوزه می‌تواند زمینه تعامل میان پژوهشگران، متخصصان و فعالان گردشگری را فراهم کرده و به تقویت رویکردهای علمی در شناخت، حفاظت و معرفی این آثار و همچنین بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های آن در توسعه گردشگری کمک کند.

شفیعی خاطرنشان کرد: این نشست روز دوشنبه ۹ آذرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن باقرالعلوم دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد است.

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