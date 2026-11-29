به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم گفت: حضور هنرمندان و فعالان صنایع دستی در جشنواره اقوام زمینه مناسبی برای معرفی آثار هنری، عرضه تولیدات دست ساز و آشنایی بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای بومی فراهم می کند.

او افزود: حضور هنرمندان در جشنواره‌های فرهنگی و اقوام، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتگران، ارتباط مستقیم با مخاطبان و ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی است.

کریمی با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در پاسداشت میراث ناملموس، معرفی تنوع فرهنگی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در توسعه گردشگری شهرستان دارد.

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