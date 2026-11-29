به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی استان بوشهر، موافقت اصولی احداث یک هتل چهارستاره در شهر شیرینو از توابع شهرستان کنگان، توسط شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریال (یک‌ونیم همت) در زمینی به مساحت پنج هزار و ۷۸۹ مترمربع و با زیربنای ۱۶ هزار و ۵۷ مترمربع احداث خواهد شد که برای ۹۰ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های این طرح بیان کرد: هتل چهارستاره شیرینو با برخورداری از ۲۱۶ اتاق و ظرفیت ۳۴۵ تخت، یکی از پروژه‌های مهم در توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری جنوب استان خواهد بود.

ابراهیمی ادامه داد: این مجموعه علاوه بر فضاهای اقامتی، دارای امکانات و خدمات متنوعی از جمله فضاهای پذیرایی، کافی‌شاپ، سالن ورزشی، سالن اجتماعات، فروشگاه‌های عرضه صنایع‌دستی و بخش آب‌درمانی خواهد بود که می‌تواند طیف گسترده‌ای از نیازهای گردشگران و مسافران را پوشش دهد.

او خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، به‌ویژه با مشارکت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی استان، فرصت ارزشمندی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ماندگاری گردشگران و بهره‌مندی هرچه بیشتر مناطق جنوبی استان بوشهر از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: حمایت و تسهیل روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه از اولویت‌های این اداره‌کل است و امیدواریم با اجرای چنین پروژه‌هایی، شاهد ارتقای جایگاه گردشگری استان بوشهر در سطح ملی باشیم.

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