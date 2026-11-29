به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۸ آذرماه و در نشست مشترک با فعالان حوزه گردشگری کشور ترکیه که در محل هتل پنج ستاره آیریک اصفهان برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ایجادشده به‌واسطه سین‌تور برای توسعه مناسبات بین‌المللی گردشگری استان اصفهان، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برگزاری رویدادهای بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های ارتباطی و شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تخصصی فراتر از چارچوب اصلی رویداد است. حضور فعالان بین‌المللی به‌واسطه سین‌تور، فرصت ارزشمندی برای شبکه‌سازی فعالان گردشگری اصفهان با همتایان خود در کشور ترکیه فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استانبول و کاپادوکیا ادامه داد: ایجاد ارتباط مستقیم میان دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری اصفهان و ترکیه، طراحی بسته‌های مشترک سفر و فراهم‌سازی زمینه تبادل دوسویه گردشگر، از محورهای موردتوجه در این همکاری‌هاست.

آبیان همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و تجربیات جان در حوزه گردشگری کاپادوکیا، به‌ویژه فعالیت‌های مرتبط با بالن‌سواری، افزود: کویرهای استان اصفهان از ظرفیت‌های ارزشمندی برای خلق تجربه‌های نوین گردشگری برخوردارند و بهره‌گیری از دانش، تجربه و توان تخصصی فعالان گردشگری کاپادوکیا می‌تواند زمینه‌ساز بررسی و توسعه گردشگری بالن‌سواری در پهنه‌های مستعد کویری استان، با رعایت الزامات فنی، ایمنی و قانونی باشد.

او با تأکید بر ضرورت الگوبرداری هوشمندانه از مقاصد موفق گردشگری جهان تصریح کرد: هدف ما صرفاً معرفی ظرفیت‌های موجود اصفهان نیست، بلکه خلق محصولات جدید گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد انگیزه‌های تازه برای سفر به استان است.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: سین‌تور برای اصفهان صرفاً یک فرصت فرهنگی و سینمایی نیست؛ بلکه زمینه‌ای برای توسعه دیپلماسی گردشگری، انتقال تجربه، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری همکاری‌های تجاری بین‌المللی است. باید بتوانیم فرصت حضور میهمانان خارجی را به همکاری‌های پایدار و دستاوردهای ملموس برای صنعت گردشگری استان تبدیل کنیم.

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