به گزارش میراث آریا، حسن امامی‌رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره فروش تخم‌مرغ فقط به صورت بسته‌بندی اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به این جمع‌بندی رسیده که فروش تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی به طور کامل قابل انجام است.

او درباره اظهار نظرها درباره فروش تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی توضیح داد: بخش اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با فروش تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی نگرانی‌ها دارد و بر این باور است که فروش تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی سبب افزایش قیمت این ماده غذایی می‌شود. این در حالی است شرکت‌های خصوصی که در زمینه عرضه تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی فعالیت می‌کنند، مدعی هستند که فروش به صورت بسته‌بندی سبب افزایش قیمت نمی‌شود و می‌توانند با قیمت تمام شده نسبت به عرضه محصول اقدام کنند. شرکت‌های خصوصی استدلال‌هایی دارند که این استدلال‌ها درست هستند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: جلسه‌ای درباره فروش تخم‌مرغ به صورت بسته‌بندی برگزار شد؛ براساس نتایج این جلسه، حوزه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی این موضوع بپردازند و نتایج جمع‌بندی شده را به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی طی جلسه بعدی تحویل دهند. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در انتظار دریافت نتایج جمع‌بندی این دو وزارتخانه است.

امامی‌رضوی اظهار کرد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در شرایط اقتصادی کنونی خواهان افزایش تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم نیست، اما رسیدن کالای سالم به دست مردم جزو وظایف دبیرخانه به‌شمار می‌رود. دبیرخانه بر فروش تخم‌مرغ فقط به صورت بسته‌بندی اصرار دارد اما همچنان خواهان این موضوع هستیم که هزینه‌های جاری مردم افزایش نیابد.

او با بیان اینکه فروش تخم‌مرغ فقط به صورت بسته‌بندی عملیاتی خواهد شد، گفت: شاهد عرضه مرغ به صورت بسته‌بندی با قابلیت رهگیری در کشور هستیم؛ به نحوی که میزان عرضه مرغ فله کمتر از یک درصد است. انتظار داریم که این موضوع برای تخم‌مرغ نیز عملیاتی شود؛ یعنی تخم‌مرغ سالم با قیمت مناسب در دسترس باشد.

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