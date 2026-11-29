به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی لعل‌بار امروز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات هنری و سوغات شهرستان، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز زن و مادر برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان محلات افزود: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندان و صنعتگران محلی و در قالب ۳۰ غرفه، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است و رشته‌های متنوعی از صنایع‌دستی شامل خراطی چوب، پیکرتراشی، میناکاری، تراش سنگ، قلاب‌بافی، سفال و سرامیک، سبدبافی و تولید زیورآلات در آن عرضه می‌شود. همچنین انواع سوغات محلی شهرستان محلات نیز در این نمایشگاه در معرض دید و خرید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

او با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و اقتصادی از روز شنبه ۷ آذرماه آغاز شده و تا ۱۳ آذرماه در محل فرهنگسرای اندیشه شهر محلات ادامه خواهد داشت.

لعل‌بار در پایان با دعوت از شهروندان و گردشگران برای بازدید از این نمایشگاه، تأکید کرد: حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و خرید محصولات هنرمندان بومی، نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی، حفظ هنرهای اصیل و ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت هنرمندان و صنعتگران دارد و حضور مردم در چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان محلات باشد.

نمایشگاه، از ساعت ۹ تا ۱۳ و همچنین ۱۵ تا ۲۱ برپاست.



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