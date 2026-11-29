به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نجمه پورمقدم امروز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی استان، موافقت اصولی احداث یک مجتمع گردشگری در روستای جاشک از توابع بخش آبدان شهرستان دیر صادر شده است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۳۳۲ میلیارد ریال در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع طراحی شده است که با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۲۳ نفر فراهم خواهد شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه بیان کرد: مجتمع گردشگری جاشک با برخورداری از ۳۵ سوئیت اقامتی و ظرفیت ۱۰۰ تخت، علاوه بر فضاهای اقامتی، دارای امکاناتی از جمله فضاهای پذیرایی، کافی‌شاپ، محوطه بازی کودکان، فضای سبز و آلاچیق خواهد بود.

پورمقدم خاطرنشان کرد: ایجاد چنین مجموعه‌هایی در مناطق مستعد گردشگری، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش و ماندگاری گردشگران، زمینه رونق اقتصادی جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و طبیعی شهرستان‌ها را فراهم می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری را در دستور کار دارد و صدور موافقت‌های اصولی برای طرح‌های دارای ظرفیت، گامی در مسیر توسعه متوازن گردشگری در مناطق مختلف استان است.

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