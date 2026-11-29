به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: بندر تاریخی سیراف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی و تمدنی سواحل خلیج‌فارس، از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و گردشگری برخوردار است و معرفی شایسته این میراث تاریخی نیازمند توجه به ابعاد مختلف حفاظت، سامان‌دهی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در همین راستا، برنامه نورپردازی آثار تاریخی بندر سیراف با هدف برجسته‌سازی جلوه‌های معماری و تاریخی این محوطه‌ها، افزایش جذابیت بصری در ساعات شب و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای بازدید گردشگران در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات حفاظتی در اجرای این طرح بیان کرد: نورپردازی آثار تاریخی باید با در نظر گرفتن ضوابط فنی و حفاظتی، متناسب با ویژگی‌های معماری و ارزش‌های تاریخی آثار و به‌گونه‌ای اجرا شود که هیچ‌گونه آسیبی به اصالت و ساختار میراث تاریخی وارد نکند.

ماهینی ادامه داد: سیراف تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی خلیج‌فارس است و توجه به سامان‌دهی محوطه‌های تاریخی، بهبود مسیرهای بازدید، نصب تابلوهای معرفی آثار و ایجاد جلوه‌های بصری مناسب، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای تجربه گردشگران داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری شبانه در بندر تاریخی سیراف، در کنار معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه، می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه این بندر تاریخی در مقاصد گردشگری استان بوشهر کمک کند.

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