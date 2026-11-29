به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم گفت: همزمان با آغاز هفته بزرگداشت مقام زن، رضا آقا علیخانی فرماندار و حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی امام جمعه شهرستان رباط‌کریم، با حضور در کاروانسرای تاریخی حاج کمال از کارگاه های آموزشی صنایع‌دستی و فعالیت هنرمندان حاضر در این مجموعه بازدید کردند.

او افزود: این ورکشاپ‌ها با هدف پاسداشت مقام زن و مادر، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان بومی برگزار شده و فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها، خلاقیت و هنر دست هنرمندان شهرستان فراهم کرده است.

کریمی با اشاره به اهمیت پیوند ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی اظهار کرد: کاروانسرای تاریخی حاج کمال بستری ارزشمند برای معرفی هنرهای سنتی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و شهروندان است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به رونق صنایع‌دستی و تقویت حضور این هنر در زندگی اجتماعی کمک کند.

انتهای پیام/