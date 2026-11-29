به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله زاده امروز یکشنبه ۸ آذرماه با اشاره به همکاری و مشارکت‌های مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان، گفت: سنگ کتیبه موقوفه آب‌انبار تبریزی‌ها، متعلق به سال ۱۲۳۳ هجری قمری، پس از جدا شدن از محل اصلی نصب و در پی احتمال سرقت، با پیگیری و مشارکت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان به این اداره منتقل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: در پی تماس با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان، مبنی بر جدا شدن سنگ کتیبه آب‌انبار تبریزی‌ها و احتمال سرقت آن، موضوع بلافاصله پیگیری شد و یگان حفاظت این اداره بلافاصله در محل حاضر شد.

عبدالله زاده افزود: با بررسی انجام‌شده مشخص شد سنگ کتیبه از محل اصلی نصب خود، واقع در سردر ورودی راه‌پله، جداشده است و افراد ناشناس باانگیزه احتمالی یافتن اشیای ارزشمند در پشت کتیبه یا سرقت سنگ موقوفه، اقدام به جدا کردن آن از محل اصلی کرده‌اند. در این میان، یکی از همسایگان با مشاهده سنگ کتیبه و به‌منظور جلوگیری از سرقت آن، موضوع را اطلاع داده است.

او تصریح کرد: با توجه به نبود شرایط حفاظتی مناسب در محل و احتمال سرقت یا آسیب، سنگ کتیبه با مشارکت همسایگان به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان منتقل شد تا در محل امن نگهداری و اقدامات حفاظتی لازم در خصوص آن انجام شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: بررسی‌های تکمیلی برای روشن شدن ابعاد واقعه، شناسایی عاملان و بررسی انگیزه احتمالی این اقدام در دستور کار قرارگرفته است.

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