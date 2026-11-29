به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران شجاعی روز یکشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای بزرگداشت روز زن و تجلیل از نقش‌آفرینی زنان در حفظ و ترویج هنرهای سنتی، جمعی از هنرمندان برجسته صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر، نمایشگاهی را با هدف نمایش هنر و برکت دست‌سازه‌های اصیل خود برپا می‌کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر با اشاره به تنوع محصولات در این رویداد افزود: در این نمایشگاه، ۲۰ غرفه از هنرمندان صنایع‌دستی با ارائه محصولات متنوع و اصیل، در آماده‌ای هستند تا تجربه‌ای متفاوت از تماشای هنر دست را برای بازدیدکنندگان رقم بزنند.

او تأکید کرد: این ایونت، فرصتی ارزشمند برای پیوند میان هنرمندان و جامعه و همچنین آشنایی بیشتر با میراث ملموس صنایع‌دستی منطقه است.

شجاعی در پایان با دعوت از شهروندان و گردشگران برای حضور در این مراسم گفت: این نمایشگاه از روز دوشنبه ۹ آذر ماه، از ساعت ۱۰ صبح تا قبل از اذان مغرب، در مهدی‌شهر، جنب حسینیه اعظم (بازارچه دائمی صنایع دستی) برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر خاطرنشان کرد: حضور پررنگ شما در این مراسم، علاوه بر حمایت از اقتصاد بومی و هنرمندان، گامی بزرگ در جهت حفظ و تکریم فرهنگ و هنر اصیل منطقه خواهد بود.

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