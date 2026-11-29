به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به پیشینه غنی هنرهای بومی و مهارت‌های ریشه‌دار در مناطق مختلف استان کرمان اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها بازتاب‌دهنده ذوق و توانایی هنرمندان نیست، بلکه حامل دانش انباشته‌ شده‌ای است که در طول نسل‌ها شکل گرفته و قابلیت تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی در عرصه اقتصاد فرهنگی را دارد.

معاون صنایع‌دستی کرمان افزود: آنچه امروز می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی صنایع‌دستی قرار دهد، توجه به پیوند میان میراث هنری و مقتضیات زندگی معاصر است، هر محصول زمانی می‌تواند در بازار امروز جایگاه متمایزی پیدا کند که ضمن حفظ هویت و اصالت خود، از نظر طراحی، کارکرد، کیفیت و شیوه ارائه نیز با سلیقه و نیاز مخاطب تناسب داشته باشد.

او با بیان اینکه اقتصاد خلاق بر پایه ایده، مهارت، نوآوری و مالکیت فکری شکل می‌گیرد، تصریح کرد: صنایع‌دستی از ظرفیت قابل‌توجهی برای حضور در این عرصه برخوردار است، زیرا ارزش یک محصول دست‌ساز تنها به مواد اولیه و زمان صرف‌شده برای تولید آن محدود نمی‌شود، بلکه داستان، خاستگاه فرهنگی، شیوه ساخت و هویت هنرمند نیز در ارزش نهایی آن نقش دارد.

فرخی در ادامه تصریح کرد: شناخت دقیق مخاطبان و تحولات بازار، طراحی متناسب با کاربردهای جدید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در صنایع مرتبط و توجه به هویت بصری محصولات، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند زمینه تمایز تولیدات صنایع‌دستی کرمان را فراهم کند، در این مسیر تعامل میان هنرمندان، طراحان، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های خلاق اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به تنوع جغرافیایی و فرهنگی استان بیان کرد: تفاوت‌های اقلیمی، شیوه‌های زندگی، مواد بومی و سنت‌های هنری در شهرستان‌های کرمان، زمینه شکل‌گیری طیف متنوعی از محصولات با هویت مستقل را فراهم کرده است، ظرفیتی که می‌تواند در قالب مجموعه‌های طراحی‌شده و محصولات دارای شناسنامه فرهنگی، به بازارهای تخصصی و مخاطبان جدید معرفی شود.

او تاکید کرد: آینده صنایع‌دستی در گرو نگاه محدود به گذشته نیست، بلکه باید از میراث هنری به‌عنوان منبع الهام برای خلق محصولات تازه استفاده کرد، نوآوری زمانی ارزشمند است که به ریشه‌های فرهنگی وفادار بماند و در عین حال، امکان حضور موثرتر هنرهای بومی را در زندگی امروز فراهم سازد.

فرخی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت اقتصاد خلاق، مستلزم تغییر نگاه به محصول صنایع‌دستی است، محصولی که می‌تواند علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی، حامل ارزش اقتصادی، هویت منطقه‌ای و قابلیت رقابت در بازارهای متنوع باشد، این رویکرد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های متمایز کرمان و تثبیت جایگاه هنرهای سنتی آن در اقتصاد فرهنگی کشور فراهم می‌کند.

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