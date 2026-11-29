به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۸ آذر ماه نشست بررسی و هم‌اندیشی پرونده ثبت جهانی محور اشکانی- ساسانی از معبد آناهیتای کنگاور تا ایوان مدائن با تأکید بر نقش کلیدی شهرستان‌های مسیر از جمله صحنه، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست ابعاد مختلف پرونده مشترک و سریالی ایران و عراق برای ثبت جهانی این منظر باستان‌شناسی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عبادالله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه در این نشست با تأکید بر اهمیت این رویداد بزرگ اظهار کرد: این یک کار بسیار بزرگ است و با همه توان از تکمیل پرونده ثبت جهانی محور اشکانی- ساسانی استان کرمانشاه حمایت می‌کنیم. در مبحث اعتبارات نیز کمک خواهیم کرد، اما برای این کار بزرگ باید اعتبارات ملی اختصاص یابد.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان صحنه افزود: با معرفی مناسب، مردم قطعا با این کار بزرگ همراه خواهند شد. در شهرستان صحنه ۱۱۰ اثر تاریخی در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده که بیش از ۶۰ مورد آن متعلق به دوره اشکانی و ساسانی است و این موضوع، فرصتی بزرگ برای توسعه جایگاه اقتصاد گردشگری صحنه محسوب می‌شود.

کیومرث خانی لعل‌آبادی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه نیز در ادامه این نشست گفت: در هر جامعه‌ای مباحث فرهنگی هزینه‌بر هستند، اما در رشد و نمود توسعه منطقه بسیار اثرگذارند؛ چرا که داشته‌های فرهنگی بزرگ‌ترین ظرفیت هر کشور و منطقه‌ای است.

او تصریح کرد: برنامه ما این است که با این اتفاق، ۱۵۰ اثر در فهرست جهانی به ثبت برسد که این دستاورد، جایگاه کرمانشاه را در جهان بی‌نظیر می‌کند؛ در همین راستا، حمایت همه‌جانبه فرمانداران شهرهای مسیر ضرورت دارد.

همچنین مرتضی گراوند، مسئول پرونده ثبت جهانی محور اشکانی-ساسانی با اشاره به جایگاه تاریخی منطقه تأکید کرد: منطقه صحنه در طول تاریخ یک نقش ترانزیتی و کلیدی داشته و هدف ما این است که شهر صحنه به یک جهان‌شهر تبدیل شود.

او اظهار کرد: شهر خاوران یکی از مهم‌ترین محوطه‌های اشکانی و ساسانی است که نیازمند کاوش‌های باستان‌شناسی است. ثبت جهانی، منافع ویژه‌ای برای شهرستان صحنه به همراه دارد. این پرونده به صورت مشترک و سریالی بین ایران و عراق دنبال می‌شود و فرصت ویژه‌ای به لحاظ فرهنگی و دیپلماتیک میان دو کشور ایجاد می‌کند.

گراوند به مزایای منظر این محور اشاره کرد و افزود: دسترسی به تمامی آثار با توجه به مسیرهای موجود، باززنده‌سازی ضوابط، کمک‌های مالی یونسکو، ترویج آموزش و گردشگری، ایجاد رونق اقتصادی و احیای هویت فرهنگی از دستاوردهای مهم این پرونده است و انتظار داریم فرمانداران، نگاه ویژه‌ای به این پروژه اولویت‌دار میراث‌فرهنگی در موافقت‌نامه‌های اعتباری استان داشته باشند.

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