به گزارش میراث آریا، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی فعالیت این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال وقوع گردوخاک، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، مه‌گرفتگی و کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.

این شرایط جوی بخش گسترده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها شود.

بر همین اساس، تیم‌های عملیاتی واکنش سریع، مراکز عملیاتی و پایگاه‌های امدادونجات هلال‌احمر در استان‌های تحت تأثیر این سامانه در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده، فاصله طولی را رعایت کنند و خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی و سوخت کافی مجهز کنند.

همچنین از مردم درخواست شده است از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و توجه به هشدارهای هواشناسی از دیگر توصیه‌های هلال‌احمر به شهروندان است.

بر اساس اعلام سازمان امدادونجات، هموطنان در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

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