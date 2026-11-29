به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان امینی امروز یکشنبه ۸ آذرماه اظهار کرد: این آیین هم‌زمان با هفته پژوهش و با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید افزود: آیین پیمان دانش و پارسه روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در سالن یاسمن دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

امینی داد: در این مراسم، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، استادان، پژوهشگران و دانشجویان نیز حضور خواهند داشت.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیازهای پژوهشی مجموعه‌های میراث فرهنگی، برگزاری این آیین را فرصتی برای توسعه تعاملات علمی و تقویت همکاری‌های پژوهش‌محور میان دو مجموعه دانست.

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