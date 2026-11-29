به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ محمد جواد آزاد فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان قزوین روز شنبه 7 آذر 1405 با تشریح موضوعات این نشست گفت: حاضران در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر درباره زمینه‌های تعامل و همکاری میان رده‌های حفاظتی، به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود در حوزه مأموریت‌های حفاظتی پرداختند و راهکارهای تقویت هماهنگی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان افزود: راه‌اندازی گشت‌های مشترک حفاظتی، تبادل اخبار و اطلاعات، بهره‌مندی از ظرفیت منابع و مخبرین محلی و همچنین تقویت همکاری و همیاری میان یگان‌ها در انجام مأموریت‌های میدانی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

سرهنگ آزاد ادامه داد: همچنین بر استفاده از ظرفیت واحدهای گشت سایر یگان‌ها برای کمک‌رسانی به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جریان سرکشی و پایش محدوده‌های مختلف، از جمله اراضی، باغستان‌های سنتی، امامزاده‌ها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی تأکید شد.

در این نشست حاضران بر ضرورت استمرار تعاملات، افزایش هماهنگی‌های بین‌بخشی و تقویت همکاری‌های میدانی با هدف ارتقای سطح حفاظت و صیانت از عرصه‌های تحت حفاظت و پیشگیری از تخلفات و تعرضات احتمالی تأکید کردند.

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