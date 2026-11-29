به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۷ آذرماه و در آیین افتتاح جشنواره «عطر به، عطر بهشت» در شهر باغبادران از توابع شهرستان لنجان، گفت: جریان دائمی رودخانه زاینده‌رود، ابنیه تاریخی، باغ‌های سرسبز، محصولات کشاورزی و پیشینه فرهنگی این شهر، مجموعه‌ای از جاذبه‌ها را در اختیار آن قرار داده است؛ اما برخورداری از جاذبه به‌تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست و این ظرفیت‌ها باید در قالب محصولات، رویدادها و تجربه‌های مشخص گردشگری به مخاطب معرفی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: باغبادران می‌تواند با پیوند دادن طبیعت‌گردی، گردشگری کشاورزی، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی، دامنه متنوع‌تری از تجربه‌های گردشگری را پیش روی بازدیدکنندگان قرار دهد و در این مسیر، رویدادهایی مانند جشنواره «عطر بِه، عطر بهشت» بسیار اثرگذار هستند و می‌توانند به معرفی یکپارچه ظرفیت‌های مقصد و ارتباط گردشگر با تولیدات و خدمات محلی کمک کنند.

کرم‌زاده افزود: نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه گردشگری صرفاً با اتکا به اعتبارات و امکانات دولتی امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در طراحی، برگزاری و پشتیبانی از رویدادها اهمیت دارد و مشارکت بخش خصوصی در برگزاری جشنواره «عطر بِه، عطر بهشت» باغبادران نمونه‌ای درخشان از ظرفیت همکاری میان مدیریت شهری و فعالان اقتصادی برای برگزاری رویدادهای گردشگری است.

او تصریح کرد: همراهی مدیریت شهری باغبادران در برگزاری این جشنواره، در کنار مشارکت بخش خصوصی و حضور شهروندان، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های شهر ایجاد کرده است.

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