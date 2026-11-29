به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این همایش که در دانشگاه ملایر برگزار خواهد شد، شامل محورهای؛ میراث‌فرهنگی زندیه معماری، حفاظت مرمت و گردشگری، معماری زندیه ارگ کریم خان حفاظت و مرمت سکه شناسی و گردشگری میراث فرهنگی، جامعه فرهنگ ادبیات، اسناد و حیات شهری می‌شود.

شیراز عصر زند، مناسبات اجتماعی و مذهبی وقف سفرنامه ها، اسناد فرهنگ شهری، تاریخ سیاسی حکمرانی و دیپلماسی، کریم خان زند و مشروعیت سیاسی روابط ایران و عثمانی دیپلماسی حکمرانی و مناسبات بین‌المللی نیز از دیگر محورهای این همایش به شمار می‌رود.

افراد می‌توانند به منظور دسترسی به اطلاعات بیشتر و همچنین ارسال مقاله به وبسایت زیر مراجعه کنند.

https://conference.malayeru.ac.ir/ckkz۱/fa/?time=۱۷۹۱۶۹۷۵۱۳

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