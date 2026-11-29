به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یک‌شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری در توسعه فرهنگی و اقتصادی، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف تأکید کرد و گفت: جشنواره‌های غذا از فرصت‌های ارزشمند برای معرفی فرهنگ غذایی، آداب و رسوم و جاذبه‌های بومی هستند و می‌توانند در جذب گردشگر و رونق گردشگری مناطق نقش مؤثری ایفا کنند.

در ادامه، مهرنیا مهنیا، مدیر هنرستان کوثر، ضمن خیرمقدم به حاضران، به اهمیت آموزش‌های مهارتی و نقش هنرستان‌ها در پرورش نیروهای متخصص و خلاق اشاره کرد و ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با صنعت گردشگری را زمینه‌ای برای توانمندسازی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با فرصت‌های شغلی این حوزه دانست.

همچنین علی شعبانی، رئیس مؤسسه خانه عمان شریف، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری، بر ضرورت شناسایی، توسعه و معرفی فرصت‌های این حوزه و نقش مراکز آموزشی و فرهنگی در پیشبرد اهداف توسعه گردشگری تأکید کرد.

احسان درستکار، کارشناس آموزش گردشگری نیز در سخنانی، آموزش و مهارت‌آموزی را از الزامات توسعه صنعت گردشگری برشمرد و بر نقش نسل جوان و مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی توانمند و آینده‌ساز این صنعت تأکید کرد.

در بخش پایانی جشنواره، غذاهای ارائه‌شده توسط دانش‌آموزان با حضور داوران استانی، بتول نقی‌زاده کاخکی و ذوالفقاری، از نظر کیفیت و ویژگی‌های ارائه‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از داوری، برگزیدگان معرفی و جوایز آنان اهدا شد.

این رویداد با ایجاد فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها و خلاقیت دانش‌آموزان، گامی در راستای پیوند آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های گردشگری خوراک و توجه به فرهنگ غذایی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری منطقه بود.

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