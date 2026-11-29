به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان روز یکشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با نیاز روز گردشگران، فرآیند صدور مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری برای پروژه‌های شاخص استان با دقت و سرعت در حال پیگیری است تا زنجیره خدمات‌رسانی به مسافران تکمیل شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تشریح مستندات قانونی این اقدام افزود: این مجوز به استناد ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و با توجه به بررسی کامل مدارک موجود در پرونده و اخذ موافقت‌های اصولی لازم، برای ایجاد، اصلاح و تکمیل یک واحد اقامتی استاندارد از نوع هتل‌ تحت عنوان گنج پنهان کویر قومس صادر شده است.

او در خصوص موقعیت جغرافیایی و دسترسی این پروژه تصریح کرد: این هتل‌ در قلب بافت تاریخی و یکی از محلات اصیل و پرظرفیت سمنان، یعنی محله ناسار و در محدوده خیابان‌های سعدی، شهدا و کهنه دژ واقع شده است و انتخاب این لوکیشن استراتژیک، علاوه بر احیای فضاهای شهری، دسترسی گردشگران را به اماکن تاریخی و جاذبه‌های مرکز استان بهه‌طور چشمگیری تسهیل می‌کند.

طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و تجهیز هتل‌ها و مراکز اقامتی استاندارد در سطح استان، به‌ویژه در بافت‌های تاریخی، یکی از ارکان اصلی در افزایش ماندگاری مسافر، رونق اقتصادی محلی و ارتقای کیفیت میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی است که اداره‌کل میراث‌فرهنگی با تمام توان از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کند.



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