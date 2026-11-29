به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازارچه صنایع‌دستی روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۸ و ۹ آذرماه، در مجتمع تجاری ملکه آسمان‌ها در بندرعباس برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ از این رویداد بازدید کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به تنوع تولیدات هنرمندان هرمزگان افزود: در این بازارچه، محصولاتی از رشته‌های رودوزی سنتی، حصیربافی، صنایع‌دستی دریایی، سفال و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی استان به نمایش گذاشته می‌شود و امکان خرید مستقیم این آثار برای بازدیدکنندگان فراهم است.

او اظهار کرد: برپایی بازارچه‌های صنایع‌دستی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی و هنرهای سنتی هرمزگان و آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با تولیدات هنرمندان این استان است.

رمجی با بیان اینکه عرضه مستقیم آثار، زمینه ارتباط نزدیک‌تر میان هنرمندان و مخاطبان را فراهم می‌کند، گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فراهم‌کردن بستری برای دیده‌شدن و عرضه محصولات آنان، از جمله کارکردهای این رویدادهاست.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این بازارچه، از تولیدات صنایع‌دستی هرمزگان بازدید و از هنرمندان و صنعتگران استان حمایت کنند.

بازارچه صنایع‌دستی هرمزگان روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۸ و ۹ آذرماه، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در مجتمع تجاری ملکه آسمان‌ها، واقع در بندرعباس حد فاصل سه راه دلگشا و میدان شهدا بر پا می‌شود.

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