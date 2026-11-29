به گزارش میراث آریا، رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران درباره راه‌اندازی پارک‌های زندگی در سطح استان تهران اظهارکرد: در مجموع ۱۸ پارک زندگی طراحی کرده‌ایم که قرار است در همه شهرستان‌های استان راه‌اندازی شوند. ۱۱ شهرستان در استان تهران وجود دارد که اداره منابع طبیعی یا اداره جنگلداری در آن‌ها مستقر است. در شهر تهران نیز دو تا سه پارک را طراحی کرده‌ایم و برای اجرای آن‌ها با شهرداری وارد مذاکره شده‌ایم.

او افزود: این طرح در برخی شهرستان‌ها با همکاری شهرداری‌های همان مناطق اجرا خواهد شد و در برخی نقاط نیز قرار است به‌صورت مستقل راه‌اندازی شود.

بیانی درباره محل ایجاد پارک‌های زندگی در شهر تهران گفت: هنوز محدوده مشخصی برای اجرای این طرح در شهر تهران تعیین نشده است. قصد داریم با تفاهم با شهرداری مناطقی مانند بخش‌هایی از پارک‌های جنگلی چیتگر و سرخه حصار، با درختکاری این پارک‌ها را ایجاد کنیم

ویژگی‌های پارک‌های زندگی چیست؟

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران درباره شاخص‌های مورد نظر برای انتخاب و راه‌اندازی پارک‌های زندگی توضیح داد: نخستین شاخص ما این است که برخلاف برخی عرصه‌های منابع طبیعی که در مناطق دوردست قرار دارند، این پارک‌ها تا حد امکان نزدیک شهر یا حتی داخل محدوده شهری باشند تا مردم بتوانند به‌راحتی از آن‌ها استفاده کنند.

بیانی ادامه داد: قصد داریم زمینه‌ای را فراهم کنیم تا افرادی که صاحب فرزند می‌شوند، بتوانند برای فرزند خود درختی بکارند یا افرادی که ازدواج می‌کنند، به مناسبت ازدواجشان در این پارک‌ها درختکاری کنند. هدف این است که مردم بتوانند در مناسبت‌های مختلف زندگی خود ارتباطی با درختکاری برقرار کنند.

او با اشاره به برنامه‌های مناسبتی و پویش‌های درختکاری گفت: پویش‌های مختلفی مانند روز مادر، روز پدر و مناسبت‌های خاص دیگر تا ۱۵ اسفندماه را می‌توان در پارک‌های زندگی برگزار کرد. قصد داریم این مناطق را دارای طرح‌های مدیریتی کنیم و بر اساس شاخص‌های طرح مردم بتوانند از پارک‌های زندگی استفاده کنند

چند پارک زندگی تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود؟

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از پارک‌های زندگی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند، گفت: طراحی‌های اولیه در شهرستان‌های استان انجام شده است و مسئولان مربوطه نیز برای اجرای آن‌ها رایزنی‌هایی کرده‌اند. تلاش می‌کنیم جلسه‌ای با رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها برگزار کنیم تا وضعیت تفاهم‌هایی را که با شهرداری‌ها یا سایر مجموعه‌ها منعقد کرده‌اند، بررسی شود. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این طرح‌ها را اجرایی کنیم.

مردم چگونه می‌توانند در پارک‌های زندگی درخت بکارند؟

بیانی در پایان درباره نحوه دسترسی مردم به نهال‌ها و سازوکار نظارت بر درختکاری در این پارک‌ها اظهار کرد: قرار است این کار در مکان‌هایی انجام شود که هم منابع طبیعی و هم شهرداری در آن حضور و نظارت داشته باشند یا در بخشی از پارک‌هایی انجام شود که مجری طرح داریم.

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