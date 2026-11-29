به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان نورانی روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات مرمتی در این بنای تاریخی گفت: در ادامه اقدامات مرمتی سال گذشته در ایوان شمالی مسجدالنبی، عملیات احیای کانال رطوبتی با هدف هدایت و دفع رطوبت از پایه‌های ایوان و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت به ساختار بنا آغاز شده‌است.

معاون میراث‌فرهنگی استان افزود: این عملیات با حضور کارشناسان باستان‌شناسی و مرمت و با همکاری سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری قزوین در حال اجراست و تلاش می‌شود با احیای مسیر دفع رطوبت، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از ساختار تاریخی ایوان فراهم شود.

او تأکید کرد: اجرای این اقدامات در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و مرمتی مسجدالنبی و با رویکرد صیانت اصولی از اصالت و ارزش‌های معماری این اثر تاریخی انجام می‌شود.

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