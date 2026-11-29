میراث‌آریا: کارخانه قند کرج هشتم آذرماه ۱۳۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در طول نزدیک به یک قرن، بخشی از تاریخ صنعتی‌شدن ایران و تحولات اقتصادی و اجتماعی کرج را در خود جای داده است. شکل‌گیری اشتغال صنعتی، ورود فناوری‌های جدید، توسعه مناسبات کار و تولید و پیوند زندگی چند نسل از خانواده‌های کرجی با این مجموعه، قند کرج را به بخشی از حافظه تاریخی این شهر تبدیل کرده است.

با این همه، سرگذشت این کارخانه تنها روایت توسعه و رونق نیست. توقف فعالیت در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ و بازگشت آن به چرخه تولید در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، فصل دیگری از تاریخ این مجموعه را رقم زده است؛ فصلی که پرسش‌هایی جدی درباره سرنوشت صنایع قدیمی، دشواری‌های احیای تولید و ضرورت حفاظت از میراث صنعتی پیش روی ما قرار می‌دهد.

اکنون رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی قند کرج از چشم‌اندازی سخن می‌گوید که در آن، استمرار تولید با حفاظت از معماری تاریخی، راه‌اندازی موزه صنعت قند و شکر ایران، توسعه گردشگری صنعتی و ایجاد زیست‌بوم نوآوری با عنوان کارخانه ۱۳۱۱ پیوند خورده است. ایده‌ای که می‌خواهد یک کارخانه تاریخی را از موقعیت یادگاری گذشته خارج کند و آن را به بستری برای فعالیت اقتصادی، فرهنگی و فناورانه در آینده تبدیل کند.

اما آیا می‌توان میان ضرورت‌های اقتصادی یک بنگاه تولیدی و الزامات حفاظت از یک اثر ملی تعادل برقرار کرد؟ آیا موزه صنعتی در دل یک کارخانه فعال امکان تحقق دارد و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که برنامه‌های بلندپروازانه بازآفرینی، در کنار مأموریت اصلی کارخانه، یعنی تولید، به سرانجام برسند؟

کارخانه قند کرج؛ بخشی از تاریخ صنعتی و اجتماعی ایران

مهدی زاهدی‌اول، در تشریح جایگاه تاریخی این مجموعه گفت: برای شناخت جایگاه واقعی کارخانه قند کرج باید آن را در بستر تاریخی شکل‌گیری صنعت مدرن در ایران بررسی کرد؛ چراکه در آن دوران، تأسیس یک کارخانه بزرگ صنعتی صرفاً به معنای ایجاد یک واحد تولیدی و اقتصادی نبود، بلکه ورود یک مجموعه صنعتی به منطقه، مناسبات تازه‌ای در حوزه اشتغال، فناوری، زندگی اجتماعی و حتی ساختار شهری ایجاد می‌کرد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج، با بیان اینکه قند کرج نیز از همین الگو پیروی کرده است، اظهار کرد: این مجموعه از ابتدای فعالیت خود، علاوه بر نقش‌آفرینی در صنعت قند و شکر، در شکل‌گیری یک زیست‌بوم اقتصادی و اجتماعی در منطقه مؤثر بود. ایجاد منازل سازمانی، فضاهای آموزشی، امکانات رفاهی و ورزشی و خدمات مرتبط با کارکنان نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه به فضای تولید محدود نمی‌شد و بخش‌هایی از زندگی اجتماعی نیروی انسانی و خانواده‌های آنان را نیز در بر می‌گرفت.

این مسئول بیان کرد: حضور صنایع بزرگ در آن دوره می‌توانست مسیر توسعه یک منطقه را تغییر دهد و زمینه شکل‌گیری مشاغل تخصصی، انتقال دانش فنی و ایجاد مناسبات جدید اقتصادی را فراهم کند. از این منظر، قند کرج را باید یکی از مجموعه‌هایی دانست که در شکل‌گیری هویت صنعتی و اقتصادی شهر کرج نقش داشته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با اشاره به ارزش معماری این مجموعه ابراز کرد: نقش نیکولای مارکوف در طراحی مجموعه و بهره‌گیری از فناوری صنعتی اروپای آن دوران، قند کرج را از منظر تاریخ معماری و مهندسی صنعتی نیز واجد ارزش کرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان این کارخانه را سندی کالبدی از دوره‌ای دانست که ایران در مسیر تجربه و گسترش صنعت مدرن قرار داشت.

او با تأکید بر پیوند این مجموعه با زندگی مردم گفت: قند کرج را نباید فقط به‌عنوان یک کارخانه قدیمی معرفی کرد؛ چراکه برای بسیاری از خانواده‌های کرجی، این مجموعه تنها یک محل کار نیست، بلکه بخشی از خاطرات خانوادگی و تجربه زیسته چند نسل به شمار می‌رود. افرادی که سال‌ها در کارخانه کار کرده‌اند، خانواده‌هایی که در منازل سازمانی آن زندگی کرده‌اند و نسلی که با فعالیت مجموعه و تحولات پیرامون آن رشد کرده است، همگی بخشی از تاریخ اجتماعی قند کرج هستند.

به گفته زاهدی‌اول، این کارخانه روایتگر بخشی از تاریخ کار، تولید، مهندسی، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ایران است؛ روایتی که برای شناخت آن باید علاوه بر تجهیزات و ساختمان‌ها، به زندگی انسان‌هایی توجه کرد که در طول دهه‌ها در این مجموعه فعالیت داشته‌اند.

فراز و نشیب‌های یک کارخانه در مسیر نزدیک به یک قرن فعالیت

این مسئول در تشریح تحولات فنی و اقتصادی کارخانه قند کرج اظهار کرد: تاریخ این مجموعه در واقع بخشی از تاریخ تحولات صنعت قند و شکر ایران است. قند کرج از دوره‌های اولیه صنعتی‌شدن کشور، ورود ماشین‌آلات و فناوری‌های اروپایی، توسعه نیروی کار صنعتی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با کشت و فرآوری چغندرقند تا تغییر ساختار اقتصادی، تحولات مالکیتی و دگرگونی فناوری تولید را تجربه کرده است.

او تصریح کرد: در ابتدای فعالیت، محور اصلی تولید کارخانه استحصال شکر از چغندرقند بود، اما با گذشت زمان و متناسب با تغییرات صنعت، ساختار فعالیت مجموعه تغییر کرد و تصفیه شکر خام به فعالیت اصلی آن تبدیل شد. این تغییر را می‌توان یکی از مقاطع مهم تاریخ فنی کارخانه دانست؛ زیرا نشان‌دهنده تحول در فناوری و جایگاه مجموعه در زنجیره تولید قند و شکر کشور است.

زاهدی‌اول با بیان اینکه تاریخ یک کارخانه را نمی‌توان فقط از دریچه فناوری و تجهیزات بررسی کرد، افزود: تحولات نیروی انسانی، تغییر مناسبات کاری، شکل‌گیری تخصص‌های صنعتی و انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف کارکنان نیز اهمیت فراوانی دارد. بسیاری از دانش‌ها و مهارت‌های فنی که در طول سال‌ها در یک کارخانه شکل می‌گیرند، در اسناد رسمی منعکس نمی‌شوند، اما در تجربه نیروهای انسانی آن مجموعه باقی می‌مانند.

او توقف فعالیت کارخانه در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ و راه‌اندازی مجدد آن در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ را از نقاط مهم تاریخ معاصر قند کرج دانست و گفت: کارخانه پس از حدود ۲۱ ماه توقف تولید، دوباره به چرخه فعالیت بازگشت. این اتفاق صرفاً بازگشت ماشین‌آلات به مدار تولید نبود، بلکه به معنای بازگرداندن یک مجموعه صنعتی تاریخی به مأموریت اصلی خود بود.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با تأکید بر ضرورت ثبت دوره‌های بحران در تاریخ صنایع بیان کرد: یکی از اشتباهات رایج در روایت تاریخ صنایع، تمرکز بیش از اندازه بر سال‌های تأسیس و رونق و نادیده گرفتن دوره‌های بحران است؛ درحالی‌که نحوه مواجهه یک صنعت با مشکلات و تلاش برای بازگشت به فعالیت، بخش مهمی از هویت تاریخی آن را تشکیل می‌دهد.

این مسئول اضافه کرد: توقف تولید و بازگشت دوباره قند کرج نیز باید به‌عنوان بخشی از تاریخ این مجموعه ثبت شود؛ تجربه‌ای که می‌تواند برای مطالعه وضعیت صنایع قدیمی ایران و شناخت دشواری‌های حفظ و احیای آن‌ها ارزشمند باشد.

زاهدی‌اول با اشاره به ثبت کارخانه قند کرج در فهرست آثار ملی ایران اظهار کرد: این مجموعه در هشتم مردادماه ۱۳۸۵ به شماره ۱۵۷۶۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی، معماری و فرهنگی کارخانه و در عین حال بیانگر مسئولیت جدی‌تر مدیریت در زمینه حفاظت از آن است.

او درباره وضعیت بناها و تجهیزات قدیمی کارخانه گفت: خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از ساختار معماری و هویت کالبدی مجموعه همچنان باقی مانده است. ساختمان‌های صنعتی، بناهای اداری، بخش‌هایی از منازل سازمانی، تأسیسات و برخی تجهیزات قدیمی، هرکدام می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ فعالیت و فناوری این مجموعه در اختیار پژوهشگران قرار دهند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با بیان اینکه ثبت ملی یک مجموعه با شناسایی و مستندسازی تمام اجزای تاریخی آن تفاوت دارد، افزود: ثبت ملی اهمیت کلی اثر را به رسمیت می‌شناسد، اما حفاظت اصولی زمانی امکان‌پذیر است که مشخص باشد هر ساختمان، دستگاه، ابزار یا سند متعلق به چه دوره‌ای است، چه کاربردی داشته و چه نقشی در تاریخ مجموعه ایفا کرده است.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت فعلی بیان کرد: مطالعات معماری، امکان‌سنجی و طراحی طرح بازآفرینی کارخانه با همکاری مشاوران تخصصی آغاز شده و ظرفیت‌های تاریخی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری مجموعه در حال بررسی است. با این وجود، هنوز نمی‌توان ادعا کرد شناسنامه جامع تمام تجهیزات، ماشین‌آلات و اسناد تاریخی کارخانه تکمیل شده است؛ بخشی از تجهیزات در طول دهه‌های گذشته تغییر کرده یا از چرخه تولید خارج شده‌اند و برخی اسناد نیز نیازمند گردآوری و بازیابی هستند.

زاهدی‌اول تهیه بانک اطلاعاتی جامع از آثار و مستندات تاریخی را از برنامه‌های مرتبط با ایجاد موزه عنوان کرد و گفت: اهمیت این کار در آن است که هر اثر با مشخصات تاریخی و فنی خود معرفی شود. حتی یک نقشه مهندسی، دفتر ثبت تولید، ابزار کارگاهی یا تصویر قدیمی، اگر به‌درستی شناسایی و مستند شود، می‌تواند بخشی از تاریخ فناوری و مدیریت صنعتی کشور را روشن کند.

موافقت با اصل پیشنهاد راه‌اندازی موزه صنعتی

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج درباره تعاملات انجام‌شده با نهادهای متولی میراث فرهنگی اظهار کرد: یکی از رویکردهای مدیریت فعلی این بوده است که موضوع میراث صنعتی کارخانه از سطح مکاتبات اداری فراتر برود و به یک همکاری تخصصی و توسعه‌محور تبدیل شود. در همین راستا، مذاکرات، مکاتبات و جلسات متعددی با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز انجام شده و موضوعاتی مانند حفاظت، مرمت، بازآفرینی و بهره‌برداری فرهنگی از ظرفیت‌های تاریخی کارخانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این مسئول مکاتبه رسمی اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آذرماه ۱۴۰۴ را یکی از اتفاقات مهم این مسیر دانست و افزود: در این مکاتبه، از پیشنهاد راه‌اندازی موزه صنعتی کارخانه قند کرج استقبال و با اصل طرح موافقت شد و تکمیل مستندات تخصصی برای طی مراحل صدور مجوزهای لازم مورد درخواست قرار گرفت.

زاهدی‌اول با تأکید بر تفاوت میان موافقت اولیه و صدور مجوز نهایی بیان کرد: این مکاتبه نشان می‌دهد طرح موزه صنعتی ظرفیت آن را دارد که در چارچوب ضوابط تخصصی و با همکاری نهاد متولی موزه‌ها دنبال شود، البته تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی همچنان باید انجام شود.

او ابراز کرد: در کنار این همکاری‌ها، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی مفهومی مجموعه با بهره‌گیری از مشاوران معماری و متخصصان در حال توسعه است تا اقدامات اجرایی با حفظ اصالت تاریخی و رعایت ضوابط میراث فرهنگی انجام شوند. مرکز آموزش علمی‌کاربردی بین‌المللی قند کرج نیز می‌تواند در این مسیر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه‌هایی مانند موزه‌داری، مرمت، گردشگری صنعتی و صنایع‌دستی را فراهم کند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با بیان اینکه حفاظت از میراث صنعتی نباید به معنای ایجاد محدودیت صرف برای بهره‌بردار باشد، گفت: طبیعتاً ضوابط حفاظتی باید رعایت شوند، اما در کنار نظارت، باید امکان مشارکت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری فرهنگی و اقتصادی نیز فراهم شود. یک مجموعه تاریخی زمانی می‌تواند در بلندمدت حفظ شود که علاوه بر ارزش فرهنگی، از پایداری اقتصادی نیز برخوردار باشد؛ موضوعی که بدون همکاری شرکت، دستگاه‌های دولتی، متخصصان و جامعه امکان‌پذیر نیست.

کارخانه فعال و موزه صنعتی؛ امکان هم‌زیستی تولید و حفاظت

زاهدی‌اول یکی از ویژگی‌های اصلی طرح بازآفرینی کارخانه را حفظ هم‌زمان فعالیت تولیدی و کارکرد موزه‌ای مجموعه دانست و اظهار کرد: ویژگی متمایز این مجموعه در آن است که می‌تواند هم‌زمان یک کارخانه فعال و یک میراث صنعتی زنده باشد. در بسیاری از نمونه‌های بازآفرینی صنعتی، ابتدا فعالیت تولیدی متوقف شده و سپس بناها و تجهیزات باقی‌مانده به موزه یا مجموعه گردشگری تبدیل شده‌اند. در چنین الگویی، بازدیدکننده با گذشته یک صنعت مواجه است، اما در قند کرج می‌توان تجربه متفاوتی ایجاد کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی کارخانه افزود: در کنار موزه، ایجاد فضاهای فرهنگی و آموزشی، نگارخانه، نمایشگاه‌های تخصصی، فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خلاق نیز در طرح بازآفرینی مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات فنی و ایمنی بیان کرد: اجرای چنین الگویی مستلزم آن است که فعالیت تولیدی کارخانه بدون اختلال ادامه یابد و مسیرهای بازدید نیز به‌گونه‌ای طراحی شوند که خطری برای بازدیدکنندگان، کارکنان یا سلامت فرایند تولید ایجاد نکنند.

او با اشاره به اینکه تولید و حفاظت الزاماً در مقابل یکدیگر قرار ندارند، گفت: با طراحی درست می‌توان این دو کارکرد را مکمل یکدیگر قرار داد. نخستین اولویت ما پس از پذیرش مسئولیت هیئت‌مدیره، بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید بود؛ چراکه اعتقاد داشتیم هویت اصلی قند کرج، هویت صنعتی آن است و نمی‌توان درباره آینده این مجموعه صحبت کرد، درحالی‌که فعالیت تولیدی آن متوقف باشد.

زاهدی‌اول ادامه داد: راه‌اندازی مجدد کارخانه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز در همین چارچوب انجام شد، اما استمرار تولید به معنای نادیده‌گرفتن ارزش تاریخی مجموعه نیست. تصمیمات فنی، تعمیراتی و عمرانی کارخانه باید با ملاحظات میراث فرهنگی هماهنگ باشند و برای رسیدن به این تعادل، تفکیک فضاهای عملیاتی، تاریخی، آموزشی و گردشگری اهمیت دارد.

این مسئول طراحی مسیرهای مستقل بازدید، رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی صنایع غذایی و استفاده متناسب از فضاهای واجد ارزش تاریخی را از جمله راهکارهای مورد توجه در طرح بازآفرینی برشمرد و افزود: حفاظت از میراث صنعتی هزینه دارد و نمی‌توان آن را با توصیه و تأکید اخلاقی پیش برد. باید منابع مالی لازم برای مرمت، نگهداری و مستندسازی پیش‌بینی شود. توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری نیز می‌تواند در بلندمدت بخشی از این منابع را تأمین کند.

تاریخ کارخانه از زبان کارگران و پیشکسوتان

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در طرح موزه و مرکز اسناد تاریخی این مجموعه گفت: اگر قرار باشد تاریخ قند کرج به‌درستی روایت شود، نمی‌توان تنها به ساختمان‌ها و تجهیزات پرداخت؛ انسان‌هایی که در طول دهه‌ها در کارخانه کار کرده‌اند، بخش جدایی‌ناپذیر میراث آن هستند.

او افزود: کارگران، مهندسان، متخصصان، مدیران و خانواده‌های کارکنان، هرکدام بخشی از تاریخ این کارخانه را شکل داده‌اند. بسیاری از تجربه‌های ارزشمند صنعتی در ذهن و خاطره همین افراد باقی مانده است؛ تجربه‌هایی که اگر امروز ثبت نشوند، ممکن است برای همیشه از دست بروند.

زاهدی‌اول گردآوری تاریخ شفاهی کارخانه را یکی از محورهای برنامه موزه و مرکز اسناد تاریخی عنوان کرد و گفت: مدیریت مجموعه قصد دارد خاطرات پیشکسوتان، کارگران بازنشسته، مدیران سابق و خانواده‌هایی را که با این کارخانه ارتباط داشته‌اند، ثبت و مستند کند. این روایت‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی درباره شیوه‌های قدیمی تولید، مناسبات کاری، فرهنگ سازمانی، تحولات فنی و زندگی اجتماعی کارکنان در اختیار پژوهشگران قرار دهند.

این مسئول همچنین از خانواده‌هایی که تصاویر، اسناد، یادگاری‌ها یا خاطراتی از دوران فعالیت خود یا بستگانشان در کارخانه دارند، دعوت کرد در تکمیل این بخش از تاریخ مشارکت کنند و افزود: هدف این است که موزه قند کرج فقط محل نمایش ماشین‌آلات نباشد، بلکه بتواند تاریخ انسانی صنعت را نیز روایت کند؛ به‌گونه‌ای که بازدیدکننده علاوه بر شناخت فناوری، با انسان‌هایی آشنا شود که این فناوری را به کار گرفته‌اند و در طول سال‌ها چرخ تولید را زنده نگه داشته‌اند.

زاهدی‌اول با بیان اینکه دامنه فعالیت موزه پیشنهادی به تاریخ همین مجموعه محدود نخواهد بود، اظهار کرد: درصدد هستیم این موزه را به بستری برای معرفی تاریخ صنعت قند و شکر ایران تبدیل کنیم. تاریخ این صنعت مجموعه‌ای از تجربه‌ها، تحولات و دستاوردهای کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور است و باید امکان ثبت و معرفی این تاریخ به‌صورت جامع فراهم شود.

او سه بخش اصلی موزه پیشنهادی را موزه زنده صنعت قند و شکر ایران، موزه تاریخ و اسناد این صنعت و مرکز مستندسازی و تاریخ شفاهی عنوان کرد و گفت: در بخش نخست، امکان بازدید هدایت‌شده از بخش‌های منتخب فرایند تولید فراهم خواهد شد. در بخش دوم، ماشین‌آلات، تجهیزات، تصاویر، اسناد، نقشه‌ها و مستندات تاریخی صنعت قند و شکر معرفی می‌شوند و بخش سوم نیز به گردآوری اطلاعات تاریخی، ثبت خاطرات پیشکسوتان و ایجاد بستر پژوهش‌های تخصصی اختصاص خواهد داشت.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج با اشاره به برنامه مشارکت سایر کارخانه‌های کشور در این طرح بیان کرد: نکته مهم این است که می‌خواهیم سایر کارخانه‌های قند و شکر نیز در این پروژه مشارکت کنند. به همین مناسبت و هم‌زمان با سالروز تأسیس قند کرج در هشتم آذرماه، برنامه مکاتبه با مدیران کارخانه‌های قند و شکر و دعوت از آن‌ها برای همکاری را دنبال می‌کنیم.

این مسئول ابراز کرد: در این مجموعه، بخشی با عنوان شناسنامه کارخانه‌های قند و شکر ایران پیش‌بینی شده است تا هر کارخانه بتواند تاریخ، فناوری، دستاوردها و نقش خود را معرفی کند؛ فارغ از اینکه چه میزان ظرفیت تولید داشته یا اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ای برای ثبت و نگهداری بخشی از تاریخ صنعتی کشور فراهم کند که تاکنون کمتر به‌صورت یکپارچه مستند شده است.

زاهدی‌اول با اشاره به الزامات اجرایی این پروژه اظهار کرد: اجرای طرح به تأمین منابع مالی، هزینه‌های مرمت، مستندسازی آثار، اخذ مجوزها، رعایت الزامات ایمنی و جلوگیری از اختلال در تولید وابسته است. از سوی دیگر، شرکت تولیدی قند کرج یک شرکت سهامی عام است و باید حقوق سهامداران، توجیه اقتصادی و الزامات قانونی نیز در تمامی مراحل رعایت شود. به همین دلیل، اجرای پروژه به‌صورت مرحله‌ای و با استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی، بخش خصوصی، فعالان صنعت و مجموعه‌های فرهنگی و علمی دنبال می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج درباره مسئولیت مدیریت کارخانه در قبال حفظ این مجموعه برای نسل‌های آینده گفت: مدیریت یک مجموعه صنعتی تاریخی، مسئولیتی فراتر از اداره یک بنگاه اقتصادی دارد. ما مالک تاریخ این کارخانه نیستیم، بلکه برای دوره‌ای محدود، مسئول نگهداری و انتقال آن هستیم. کارخانه‌ای که نزدیک به یک قرن پیش شکل گرفته و نسل‌های مختلفی برای توسعه و بقای آن تلاش کرده‌اند، واجد ارزش‌هایی است که نمی‌توان همه آن‌ها را با معیارهای مالی سنجید.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از اسناد و تجهیزات تاریخی افزود: از بین رفتن یک ساختمان تاریخی، یک دستگاه قدیمی یا مجموعه‌ای از اسناد صنعتی، گاهی به معنای از دست رفتن بخشی از دانش و تجربه‌ای است که دیگر امکان بازتولید آن وجود ندارد. با این حال، حفاظت از میراث صنعتی نباید صرفاً به مسئولیت یک شرکت واگذار شود؛ اگر جامعه انتظار دارد یک بنگاه اقتصادی میراث ملی را حفظ کند، باید سازوکارهای حمایتی و اقتصادی لازم نیز فراهم باشد.

زاهدی‌اول با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت حفاظت از آثار ملی میان نهادهای مختلف بیان کرد: نمی‌توان از یک کارخانه انتظار داشت تمام هزینه‌های تولید، حقوق کارکنان، تعمیرات و تعهدات اقتصادی خود را تأمین کند و در عین حال، بدون برخورداری از حمایت متناسب، تمام هزینه‌های حفاظت از یک اثر ملی را نیز بر عهده بگیرد. این مسئولیت باید میان شرکت، دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی، مدیریت شهری، نهادهای اقتصادی و جامعه تقسیم شود.

این مسئول توضیح داد: مدیریت مجموعه در کنار مسئولیت اقتصادی خود در قبال سهامداران و کارکنان، مسئولیت اجتماعی و تاریخی نیز دارد و باید شرایطی فراهم شود که نسل‌های آینده بتوانند نه‌فقط بنای کارخانه، بلکه دانش، تجربه و حافظه تاریخی آن را نیز بشناسند.

زاهدی‌اول با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه در سال‌های پیش‌رو گفت: چشم‌انداز مدیریت قند کرج به حفاظت از بناهای تاریخی و راه‌اندازی موزه محدود نمی‌شود. طرح کارخانه ۱۳۱۱ یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه‌ای مجموعه است؛ طرحی که بناست زمینه هم‌زیستی تولید، فرهنگ، آموزش، فناوری و نوآوری را فراهم کند.

او با بیان اینکه نخستین گام در این مسیر احیای تولید بوده است، اظهار کرد: این مرحله با راه‌اندازی مجدد کارخانه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ محقق شد و اکنون تثبیت فعالیت تولیدی، بهبود بهره‌وری، اصلاح زیرساخت‌ها، توسعه محصولات و ایجاد پایداری اقتصادی مجموعه در اولویت قرار دارد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، ایجاد موزه زنده، موزه تاریخ و اسناد صنعت قند و شکر ایران و توسعه گردشگری صنعتی دنبال می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های چشم‌انداز آینده، طرح کارخانه ۱۳۱۱ است که در قالب آن، ایجاد یک زیست‌بوم نوآوری با محوریت صنعت، میراث و فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول درباره ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح بیان کرد: این بستر می‌تواند میزبان شرکت‌های دانش‌بنیان، تیم‌های فناور، کارآفرینان، کسب‌وکارهای نوآور، فضاهای کار اشتراکی، مراکز شتاب‌دهی و فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی باشد. ایده اصلی این است که در همان مجموعه‌ای که نزدیک به یک قرن پیش فناوری صنعتی زمان خود را به منطقه وارد کرد، امروز نیز زمینه ورود و توسعه فناوری‌های نسل جدید فراهم شود.

زاهدی‌اول مرکز آموزش علمی‌کاربردی بین‌المللی قند کرج را یکی از ظرفیت‌های مهم این مسیر دانست و گفت: این مرکز می‌تواند نقش پیونددهنده صنعت، آموزش مهارتی، پژوهش و بازار کار را ایفا کند. در کنار آن، برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری انرژی، احیای ظرفیت تولید برق مجموعه و کاهش وابستگی عملیاتی به شبکه در دست بررسی و پیگیری است.

این مسئول تأکید کرد: این موارد بخشی از چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای مدیریت هستند و تحقق آن‌ها به مطالعات، منابع مالی، همکاری تخصصی و طی مراحل اجرایی نیاز دارد. آنچه برای مدیریت کارخانه اهمیت دارد، ایجاد مدلی پایدار است که در آن مجموعه از نظر اقتصادی فعال بماند، میراث تاریخی آن حفاظت شود، ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی توسعه پیدا کنند و زمینه حضور فناوری‌های جدید فراهم شود.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند کرج ابراز امیدواری کرد تا هشتم آذرماه ۱۴۱۱، هم‌زمان با صدمین سالگرد تأسیس کارخانه، بخش قابل‌توجهی از این چشم‌انداز محقق شود و تجربه قند کرج به الگویی قابل مطالعه برای سایر مجموعه‌های صنعتی تاریخی کشور تبدیل شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین دستاورد مدیریت امروز قند کرج این نیست که صرفاً یک کارخانه با قدمت نزدیک به یک قرن را حفظ کرده باشد، بلکه این است که بتواند زمینه آغاز قرن دوم زندگی آن را فراهم کند.

سرگذشت کارخانه قند کرج، از آغاز فعالیت در سال ۱۳۱۱ تا توقف تولید و بازگشت دوباره به چرخه فعالیت، نشان می‌دهد که حفظ یک مجموعه صنعتی تاریخی تنها با نگهداری ساختمان‌ها و ماشین‌آلات آن محقق نمی‌شود. چنین میراثی زمانی زنده می‌ماند که پیوند آن با تولید، نیروی انسانی، دانش فنی و زندگی اجتماعی حفظ شود و در عین حال، امکان سازگاری با نیازهای امروز و فناوری‌های آینده را پیدا کند.

برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی موزه صنعت قند و شکر ایران، ثبت تاریخ شفاهی کارکنان، توسعه گردشگری صنعتی و ایجاد زیست‌بوم نوآوری کارخانه ۱۳۱۱، چشم‌اندازی را ترسیم می‌کنند که در آن قند کرج می‌تواند از یک واحد صنعتی قدیمی به مجموعه‌ای چندوجهی با کارکردهای تولیدی، فرهنگی، آموزشی و فناورانه تبدیل شود. با این حال، فاصله میان طرح و اجرا همچنان نیازمند تأمین منابع، تکمیل مطالعات، اخذ مجوزها و همکاری نهادهای مسئول است.

در نهایت، آینده این کارخانه به توانایی ایجاد تعادل میان چند مسئولیت وابسته است: ادامه تولید و حفظ پایداری اقتصادی، صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری، مستندسازی تجربه نسل‌های گذشته و فراهم‌کردن زمینه حضور فناوری‌های جدید. قند کرج در آستانه یک قرن فعالیت، با پرسشی فراتر از چگونگی حفظ یک بنای قدیمی روبه‌روست؛ اینکه چگونه می‌توان میراث صنعتی را از گذشته به آینده منتقل کرد، بی‌آنکه آن را از زندگی و کارکرد واقعی‌اش جدا ساخت.

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