به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۸ آذرماه نشست هم‌اندیشی ذی‌حسابان استان با هدف بررسی روند جذب و هزینه‌کرد اعتبارات، تبادل موافقت‌نامه‌ها و اجرای پروژه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه برگزار شد.

علی صابر، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در این نشست با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این اداره‌کل در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: پروژه‌های این حوزه، طیف متنوعی از اقدامات را دربرمی‌گیرد؛ از مرمت آثار و ابنیه تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی گرفته تا ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و اجرای برنامه‌های تخصصی تبلیغات گردشگری.

او افزود: زیرساخت‌های گردشگری شامل گازرسانی، انتقال آب، برق‌رسانی و روشنایی، راه‌سازی و محوطه‌سازی در مجاورت مناطق نمونه گردشگری است. همچنین برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی و تورهای آشناسازی از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های استان دنبال می‌شود.

صابر با بیان اینکه در این نشست درباره نحوه هزینه‌کرد و برنامه‌ریزی برای جذب صحیح و به‌موقع اعتبارات بحث و تبادل نظر شد، اظهار کرد: نحوه تبادل موافقت‌نامه‌های ملی و استانی نیز از موضوعات مورد بررسی بود تا اجرای پروژه‌ها با هماهنگی و برنامه‌ریزی مؤثرتری پیش برود.

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه ادامه داد: نحوه برگزاری مناقصه‌ها و عقد قراردادهای پیمانکاری نیز در این جلسه بررسی شد. هماهنگی در این زمینه می‌تواند به تسهیل روند اجرایی پروژه‌ها و استفاده مؤثرتر از منابع اعتباری کمک کند.

او همچنین با اشاره به اهمیت مولدسازی در تأمین بخشی از اعتبارات دستگاه گفت: در این نشست نظرات ذی‌حسابان درباره مولدسازی اخذ شد. با توجه به کمبود خودرو در اداره‌کل نیز مقرر شد موضوع تأمین خودرو از محل فروش خودروهای فرسوده پیگیری و اجرایی شود.

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