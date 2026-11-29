نرگس حبیب‌پور، کارشناس و هنرمند نمدمالی در شهرکرد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به روند تهیه پرونده ثبت‌جهانی نمدمالی به‌صورت مشترک با مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان اظهار کرد: در جریان پیگیری‌های اخیر مقرر شد خانواده حبیب‌پور دهکردی به‌عنوان یکی از نمونه‌های زنده استمرار و انتقال نسلی این هنر سنتی در پرونده یونسکو معرفی شود.

او با بیان اینکه خانواده‌اش حدود ۲۰۰ سال سابقه فعالیت در هنر نمدمالی دارد، افزود: پنج نسل از خانواده ما این حرفه را حفظ کرده‌اند و اکنون شش نفر از اعضای خانواده به‌صورت مستقیم در این حوزه فعالیت دارند. خودم نیز ۳۸ سال است که در کنار پدرم، نمدمالی را با شیوه سنتی دنبال می‌کنم.

حبیب‌پور با اشاره به نقش انتقال بین‌نسلی دانش و مهارت‌های بومی در تداوم این هنر گفت: حتی پسر شش‌ساله‌ام، محمدجواد مرادی، نیز امسال در جشنواره ملی نمد به‌عنوان کوچک‌ترین نمدمال جهان معرفی شد، موضوعی که نشان می‌دهد این هنر همچنان در خانواده ما از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

این هنرمند، پایبندی به مواد اولیه بومی و روش‌های اصیل تولید را از ویژگی‌های متمایز فعالیت خانواده خود دانست و تصریح کرد: ما به‌هیچ‌وجه از پشم وارداتی استفاده نمی‌کنیم و تمام تلاشمان این است که نمدمالی را با پشم بومی استان و بر اساس روش‌های سنتی ادامه دهیم. هرچند برخی تولیدکنندگان برای دستیابی به محصولاتی ظریف‌تر و متنوع‌تر از پشم‌های دیگر استفاده می‌کنند، اما برای ما حفظ اصالت و کیفیت شیوه بومی اهمیت اساسی دارد.

نبود زیرساخت حلاجی؛ مانعی جدی در زنجیره تولید نمد

حبیب‌پور نبود کارگاه حلاجی پشم در چهارمحال‌وبختیاری را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این رشته عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود این زیرساخت در استان، ناچاریم پشم مورد نیاز را برای حلاجی به نجف‌آباد اصفهان منتقل کنیم. هزینه رفت‌وآمد و حمل‌ونقل برای این کار حدود ۲۰ میلیون تومان است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، زمان تولید را نیز افزایش می‌دهد.

او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تامین دستگاه حلاجی افزود: حتی موضوع اختصاص پنج میلیارد تومان برای خرید این دستگاه مطرح شده بود، اما کار با آن به دلیل ماهیت فنی و خطرات ایمنی، دشواری‌های خاصی دارد و نیازمند آموزش و تمهیدات حفاظتی جدی است.

این هنرمند همچنین کمبود صابون سنتی مخصوص نمدمالی را از دیگر چالش‌های این حرفه دانست و توضیح داد: صابون مورد استفاده در شیوه سنتی از پی گوسفند و سودا تهیه می‌شود و در استحکام و کیفیت نهایی نمد نقش مهمی دارد اما با توقف تولید این محصول از سوی تولیدکنندگان قدیمی، تأمین آن به یکی از دغدغه‌های جدی ما تبدیل شده است.

نمدمالی؛ هنری فراتر از تولید زیرانداز

حبیب‌پور با تاکید بر ظرفیت‌های کاربردی و صنعتی نمدمالی اظهار کرد: تولیدات ما به زیرانداز محدود نمی‌شود و محصولات متنوعی برای عشایر و صنایع مختلف تولید می‌کنیم. از جمله برای کارخانه‌های واشرسازی تهران، قطعات و واشرهای نمدی و برای کارخانه چرم مشهد، تخته‌نمدهای ظریف مورد استفاده در تولید کفش و کاپشن به‌عنوان آستر تهیه می‌کنیم. همچنین بخشی از تولیدات ما در صنایع داروسازی کاربرد دارد.

او شست‌وشوی کامل پشم پیش از آغاز فرایند تولید را از عوامل موثر بر کیفیت محصولات خانواده خود برشمرد و افزود: کیفیت مواد اولیه و رعایت اصول سنتی تولید موجب شده است محصولات ما از استحکام و دوام بالایی برخوردار باشند، به‌گونه‌ای که برای تولیدات خود ضمانت ۱۰ساله ارائه می‌کنیم.

این هنرمند با اشاره به فعالیت کارگاه ۵۰۰ مترمربعی خانواده در مرکز شهرکرد و وجود دو فروشگاه عرضه محصولات گفت: با وجود ظرفیت تولید و تنوع محصولات، بازار فروش و عرضه همچنان با دشواری‌هایی روبه‌روست و بخش قابل توجهی از صادرات محصولات نمدی نیز از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود.

حبیب‌پور در پایان با اشاره به فعالیت غلام حبیب‌پور، پدرش، و دیگر اعضای خانواده در این حرفه تاکید کرد: تلاش ما این است که میراث چندنسلی خانواده را با حفظ اصالت مواد اولیه، مهارت‌های بومی و شیوه‌های سنتی تولید به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

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