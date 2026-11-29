به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد یوسفی‌نهاد روز یکشنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کشاورزی محور اصلی اقتصاد شهرستان کارون است و حتی فعالیت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و هلدینگ‌های مستقر در این شهرستان، از جمله صنعت نیشکر، نیز بر پایه تولیدات و ظرفیت‌های کشاورزی شکل گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کارون افزود: باتوجه به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و روستایی کارون، تلاش شده با طراحی و برگزاری رویدادهای مختلف، زمینه جذب گردشگر، توانمندسازی روستاها، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم و روستاهای شهرستان از رونق اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.

او با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره چای ترش با ۳۱ غرفه بیان کرد: غرفه‌های متنوعی در این رویداد برپا شد که شامل عرضه محصولات کشاورزی، تولیدات روستایی و صنایع‌دستی است و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و هنرمندان محلی فراهم کرده است.

یوسف‌نهاد یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره را حذف واسطه‌ها و فراهم کردن امکان فروش مستقیم محصولات دانست و گفت: با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی تلاش شده کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی بتوانند محصولات خود را بدون واسطه و دلال، مستقیم به مردم عرضه کنند و از این راه سهم بیشتری از درآمد حاصل از فروش محصولات نصیب تولیدکنندگان شود.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های جانبی جشنواره اظهار کرد: این رویداد روز پنج‌شنبه و جمعه (پنجم و ششم آذرماه) از ساعت ۱۴ تا ۲۰ میزبان شهروندان و علاقه‌مندان بود و برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی نیز برای بازدیدکنندگان اجراء شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کارون افزود: برنامه شاد جشنواره از ساعت ۱۸ با حضور گروه‌ها فرهنگی‌آیینی و هنری میسان و خوانندگان فارسی و عربی برگزار و همچنین از فعالان فرهنگی، ورزشی و کشاورزان شهرستان کارون تجلیل شد.

او ابراز امیدواری کرد برگزاری مستمر چنین رویدادهایی بتواند ضمن معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان کارون، به توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و سرمایه‌گذاری در این منطقه کمک کند.

پنجمین جشنواره چای ترش شهرستان کارون از ساعت ۱۴ تا ۲۰ روزهای پنجم و ششم آذرماه در روستای علوه، بخش سویسه، میزبان علاقه‌مندان، گردشگران، شهروندان و فعالان حوزه کشاورزی و گردشگری بود.

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