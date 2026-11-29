علی مستوفیان معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در یادداشتی نوشت: ایجاد کارت بانکی ویژه گردشگران خارجی (Tourist Card) یکی از ابزارهای سیاستی برای توسعه گردشگری ورودی است. این ابزار صرفاً یک روش پرداخت نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان زیرساخت مالی گردشگری، ابزار افزایش درآمد بنگاه‌های گردشگری و محرک سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید گردشگری عمل کند.

توسعه ظرفیت گردشگری، افزایش کیفیت خدمات و جذب گردشگران بیشتر این سازوکار می‌تواند چرخه‌ای خودتقویت‌کننده ایجاد کند؛ به این معنا که تسهیل پرداخت، به افزایش درآمد منجر شود و افزایش درآمد نیز زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه عرضه گردشگری را فراهم کند.

کانال‌های اثرگذاری کارت گردشگری بر سرمایه‌گذاری

کانال اول: افزایش درآمد و تقاضای مؤثر گردشگری

یکی از مشکلات گردشگران خارجی در مقصد، محدودیت در پرداخت است. وقتی گردشگر نتواند به‌راحتی هزینه هتل، رستوران، حمل‌ونقل، خرید، تفریح و خدمات را پرداخت کند، ممکن است از برخی خریدها صرف‌نظر کند، هزینه‌های سفر خود را کاهش دهد، مقصد یا ارائه‌دهنده خدمات دیگری را انتخاب کند، مدت اقامت خود را کاهش دهد، از سفر مجدد منصرف شود.

کارت گردشگری با کاهش این موانع می‌تواند تقاضای مؤثر گردشگری را افزایش دهد.

مطالعات حوزه پرداخت دیجیتال نیز نشان می‌دهند دیجیتالی‌شدن پرداخت‌ها می‌تواند مصرف گردشگری را افزایش دهد همچنین بهبود زیرساخت حمل‌ونقل می‌تواند اثر مثبت پرداخت دیجیتال بر مصرف گردشگری را تقویت کند.

اثر سرمایه‌گذاری:

افزایش درآمد گردشگری می‌تواند توجیه اقتصادی احداث یا توسعه موارد زیر را بهبود دهد هتل‌ها و مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و گردشگری، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی، مراکز خرید و بازارهای گردشگری، خدمات حمل‌ونقل گردشگری، گردشگری سلامت و مراکز گردشگری فرهنگی - تاریخی از مهمترین عناصر در این بخش هستند

کانال دوم: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

یکی از عوامل مهم تصمیم سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری، پیش‌بینی‌پذیری درآمد آتی پروژه است.

سرمایه‌گذار برای احداث یک هتل، مرکز تفریحی یا مجموعه گردشگری، نیازمند برآورد متغیرهایی مانند: تعداد مشتریان؛ متوسط هزینه هر گردشگر؛ درآمد سالانه؛ نرخ اشغال؛ دوره بازگشت سرمایه؛ جریان نقدی؛ نرخ بازده سرمایه‌گذاری می باشد که کارت گردشگری می‌تواند با افزایش قابلیت پرداخت گردشگران و کاهش فروش ازدست‌رفته، بخشی از ریسک درآمدی پروژه‌ها را کاهش دهد.

در نتیجه:

کاهش ریسک درآمدی ← بهبود پیش‌بینی جریان نقدی ← افزایش قابلیت تأمین مالی ← افزایش تمایل سرمایه‌گذاری

این موضوع به‌ویژه در پروژه‌ها با حجم سرمایه گذاری بالا و بلندمدت مانند هتل‌ها، مجتمع‌های گردشگری و زیرساخت‌های تفریحی اهمیت دارد.

کانال سوم: افزایش گردش مالی و بهبود نقدینگی بنگاه‌های گردشگری

کارت گردشگری می‌تواند بخشی از پرداخت‌های گردشگران را از معاملات نقدی پراکنده به تراکنش‌های الکترونیکی قابل ثبت و اندازه گیری تبدیل کند.

این موضوع بهبود وضعیت کسب‌وکارها از طریق افزایش شفافیت تراکنش‌ها؛ کاهش هزینه و ریسک نگهداری پول نقد؛ بهبود مدیریت دریافت‌ها؛ تسهیل حسابداری؛ ایجاد سوابق فروش؛ بهبود امکان اعتبارسنجی کسب‌وکار؛ افزایش قابلیت ارائه اطلاعات به بانک‌ها و مؤسسات مالی را به همراه خواهد داشت.

با توجه به این موضوع، بنگاه‌های گردشگری با سوابق درآمدی شفاف‌تر، امکان دریافت تسهیلات، ایجاد مشارکت، تأمین مالی و توسعه بهره مند خواهند شد.

کانال چهارم: توسعه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک گردشگری

یکی از مهم‌ترین آثار کارت گردشگری در کسب‌وکارهای کوچک و محلی ظاهر می شود

راهنمایان گردشگری، فروشگاه‌های صنایع‌دستی، کسب‌وکارهای محلی، رستوران‌های کوچک و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در لایه های بعدی و مستقیم از اثرات گردش مالی برخوردار بوده و به صورت زنجیره وابسته به خدمات مورد تقاضا مسیر توسعه و پیشرفت را طی خواهند نمود.

تولید محتوا و جمع آوری داده های کارت گردشگری و توجه به برنامه ریزی راهبردی می تواند نقش مهمی در آمایش و توزیع سرزمینی انواع تاسیسات، هدایت دقیق و هدفمند بازار سرمایه و کاهش ریسک در سرمایه گذاری در صنعت گردشگری را به همراه آورد و در آینده نزدیک شکوفایی و توسعه پایدار صنعت گردشگری در پهنه سرزمین عزیزمان را شاهد باشیم.

انتهای پیام/