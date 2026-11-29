به گزارش میراث‌آریا، ویشوش نگوی، سفیر هند در ایران، با رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، دیدار و درباره راهکارهای تقویت تعاملات فرهنگی میان دو کشور، با تأکید بر میراث غنی تاریخی و تمدنی مشترک ایران و هند، گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف ظرفیت‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ایران و هند را بررسی کردند و بر اهمیت بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و تمدنی دو ملت در توسعه روابط فرهنگی تأکید شد.

همکاری در حوزه سینما از محورهای اصلی این گفت‌وگو بود. در همین راستا، گسترش تبادلات نهادی میان نهادهای عالی سینمایی دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک سینمایی و برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای به‌عنوان زمینه‌های اصلی همکاری مورد بحث قرار گرفت.

این دیدار در راستای توسعه مناسبات فرهنگی ایران و هند و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه سینما و هنر انجام شد.

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