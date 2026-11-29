به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ در تشریح جزئیات این جلسه اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان اداره‌کل برای حفاظت از ابنیه تاریخی، جلسه‌ای تخصصی با هدف بررسی سه طرح پیشنهادی برای احیای حمام گپ تشکیل شد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: رویکرد ما در این پروژه، تلفیق حفاظت اصولی با نیازهای کاربری امروز است تا بتوانیم این بنای ارزشمند را به یکی از محورهای گردشگری شهر تبدیل کنیم. در این جلسه، هر سه طرح ارائه‌شده توسط مشاوران از زوایای کالبدی، استحکام‌بخشی، تأسیسات و کاربری‌های پیشنهادی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

او با اشاره به روند آتی این پروژه تصریح کرد: مباحث مطرح‌ شده در این نشست، نقشه راه اصلاحی برای مشاورین خواهد بود. پس از اعمال اصلاحات و بازنگری‌های لازم طبق نظرات فنی مطرح‌ شده، طرح‌های اصلاح‌شده برای تصویب نهایی به شورای فنی میراث فرهنگی ارائه خواهند شد تا بهترین گزینه که بیشترین انطباق را با استانداردهای مرمتی و نیازهای شهروندی دارد، برای اجرا انتخاب شود.

حمام گپ که متعلق به دوره قاجاریه است، در مرکز شهر بندرعباس و در نزدیکی میدان بلوکی واقع شده است. واژه گپ در گویش محلی به معنای بزرگ است و حمام گپ در زمان ساخت، بزرگ‌ترین و مجهزترین حمام عمومی شهر محسوب می‌شد.

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