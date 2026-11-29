به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی و حسن مؤمنی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، در جریان سفر به استان خوزستان، شامگاه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ با همراهی تبار قریب معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان و لفته دورکوندی معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر، از بخش‌های مختلف پایانه مرزی شلمچه بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، ظرفیت‌های پایانه مرزی شلمچه برای توسعه گردشگری ورودی، وضعیت تردد گردشگران، فرآیندهای ورود و خروج اتباع خارجی و چالش‌ها و گلوگاه‌های موجود در مسیر تسهیل تردد مسافران بررسی شد.

همچنین زیرساخت‌های موجود برای میزبانی از گردشگران خارجی، میزان آمادگی پایانه برای پذیرش شمار بیشتری از گردشگران و نیازهای توسعه‌ای این گذرگاه بین‌المللی ارزیابی شد.

یکی دیگر از محورهای این بازدید، بررسی راهکارهای ساماندهی و توسعه گردشگری سلامت در منطقه بود. در این زمینه، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی، تسهیل فرآیند پذیرش گردشگران سلامت و تقویت همکاری با مراکز درمانی برای ارائه خدمات استاندارد تأکید شد.

برنامه‌ریزی عملیاتی برای جذب گردشگران از کشورهای همسایه، تقویت درآمدهای ارزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی خوزستان در رونق اقتصاد گردشگری نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

مسئولان کشوری و استانی در این بازدید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، کاهش زمان انتظار و فراهم‌سازی شرایطی امن و تسهیل‌گر برای ورود گردشگران خارجی تأکید کردند.

پایانه مرزی شلمچه به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم بین‌المللی خوزستان، با برخورداری از موقعیت راهبردی و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری ورودی، به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت و گردشگری تجاری دارد و می‌تواند در چارچوب برنامه‌های بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی کشور، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

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